पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:दिव्यांग के साथ मारपीट करने वाला चाैकी प्रभारी लाइन हाजिर

सीकर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सोशल मीडिया पर दिव्यांग के साथ मारपीट का वीडियाे वायरल हाेने के बाद बस डिपाे चाैकी प्रभारी जितेंद्र काे लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच सीओ सिटी रामचंद्र मूंड काे साैंपी गई है। मारपीट का वायरल वीडियाे उच्च अधिकारियाें के पास भी पहुंचा था। इस पर चाैकी प्रभारी काे हटाकर जांच सीओ सिटी काे साैंप दी गई है।

रिपाेर्ट मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। जबकि चाैकी इंचार्ज जितेंद्र का कहना था कि दिव्यांग व्यक्ति बस डिपाे के गेट के पास ट्राई साइकिल पर शराब के नशे में था और गालियां निकाल रहा था। जिसकी शिकायत मिलने पर उसकाे आगे भेज दिया था। लेकिन, थाेड़ी देर बाद उसके दुबारा आने और फिर हंगामा करने पर उसकाे आगे खदेड़ा गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें