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  • Martyrs Remembered By Giving Mementoes To The Bravehearts, Involved In A Torch Procession From Mandi To The Martyr's Memorial

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शहादत को सलाम:वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह देकर शहीदों को किया याद, मंडी से लेकर शहीद स्मारक तक परेड कर मशाल जुलूस में हुए शामिल

सीकरएक घंटा पहले
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सीकर में जयपुर रोड पर मशाल ले जाते सैनिक - Dainik Bhaskar
सीकर में जयपुर रोड पर मशाल ले जाते सैनिक
  • 1971 के युद्ध की स्वर्णिम विजय की यादें हुई ताजा

1971 में पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में सीकर के शहीद सपूत नायब सूबेदार पृथी​सिंह और लांस हवलदार बने सिंह को याद किया। मशाल यात्रा मंडी से लेकर शहीद स्मारक तक आर्मी जवानों की परेड के साथ निकाली गई। इस मौके पर वीरांगनाओं को मुख्य अतिथि बनाते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। मशाल यात्रा देशभर में निकाली जा रही है।

भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध की 50वीं सालगिरह पर देश में निकाली जा रही मशाल यात्रा आज सीकर पहुंची। जयपुर से आई ये मशाल यात्रा उन शहीदों के गांव और घर जाकर उनकी याद ताजा कर रही है। जिन्होंने अपने प्राण देश की शान बनाए रखने के लिए न्यौछावर कर दिए। मोडिफाईड जिप्सी पर सजी यह मशाल मंडी के सामने से आर्मी के जवानों की टुकड़ी के साथ शहीद स्मारक पहुंची। जहां कमान अधिकारी प्रणय श्रीवास्तव, जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन, पूर्व सैनिक, सैनिकों के आश्रित, एनएसएस कैडर्स के बच्चे शामिल हुए।

कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, परिवाजन और गणमान्यजन मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित सेना अवार्ड प्राप्त सैनिकों के मान सम्मान के तौर पर यह मशाल कुछ देर के लिए उन्हें सौंपी गई। इस दौरान यहां की पावन मिट्टी को भी संग्रहित किया गया, जो सैनिकों के परिवार की और से टीम को भेंट की गई थी। समारोह को सम्बोधित करते हुये वक्ताओं ने कहा कि इस देश सेवा के लिए सीकर जिले का नाम सम्मान के ​साथ लिया जाता है। देश सेवा के लिए कभी भी जिले के बेटे ने पीठ नही दिखाई। यहीं कारण रहा कि 1971 के युद्ध की विजय गाथा में भी जिले का नाम दर्ज है।

सीकर से राजपूत रेजीमेंट में वीर चक्र से सम्मानित ​हवलदार बनेसिंह, आर्म्ड रेजीमेंट में नायब सूबेदार वीर चक्र से सम्मानित पृथी सिंह की शहादत को याद किया गया। ​आर्मी ने दोनों कहानियों को साझा किया। उन गौरव के पलों को याद किया जब दुश्मन के घुटने टेकने को मजबूर कर दिया गया। दोनों की वीरांगनाओं को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया और उनका सम्मान कर स्मृति चिंह भी भेंट किया गया।

बता दे कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने 1971 युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली से 4 मशाल प्रज्वलित कर सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है। यह चार मशालें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे हिन्दुस्तान की परिक्रमा करेगी और साथ ही यह मशालें भारत के उन सभी स्थानों पर ले जाई जाएंगी, जहां युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक या उनके परिवारजन निवास कर रहे है। यह मशाल यात्रा उन सभी स्थानों की पावन मिट्टी को भी संग्रहित करेगी, जहां इन रणबांकुरों का जन्म हुआ था। यह मिट्टी नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली को समर्पित की जाएगी।

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