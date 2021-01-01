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सीकर में निकाय चुनाव की तैयारी:76 संवेदनशील पोलिंग बूथ के लिए फोर्स रवाना, आज पोलिंग पार्टिंयां जाएंगी; 28 को 7 नगर पालिकाओं में डाले जाएंगे वोट

सीकर2 घंटे पहले
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सीकर के तैनात पुलिस अधिकारी- फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
सीकर के तैनात पुलिस अधिकारी- फाइल फोटो।

सीकर पुलिस अब निकाय चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। 28 जनवरी को चुनाव होने है। इसके लिए आज प्रचार भी समाप्त हो गया। एसपी ने भी 76 बूथों को संवेदनशील मानते हुए वहां की सुरक्षा में अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया गया है। इसको लेकर एसपी ने व्यवस्थाएं जांचने के लिए शाम को इलाके के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद मोबाइल पार्टियां रवाना कर दी गईं। कल पोलिंग पार्टियां रवाना होगी।

एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि कई दिनों से हमारी तैयारी चल रही है। सात नगर पालिका में चुनाव कराने के लिए करीब ढ़ाई हजार पुलिसकर्मियों की जरूरत थी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा गया था। करीब 1400 पुलिसकर्मी हमें पुलिस मुख्यालय के जरिए मिले हैं। जबकि जिले में एक हजार पुलिसकर्मी हैं।

एसपी ने बताया की सातों नगर पालिकाओं में संवेदनशील बूथ पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाएगा। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 76 बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं। उनके साथ एक हेडकांस्टेबल और चार जवान का जाब्ता लगाया है।

बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीयों ने ताल ठोक​ रखी है। सातों नगर पालिका में ज्यादातर वार्डों में निर्दलीयों का ही दबदबा है। कई वार्ड में तो निर्दलीय निर्विरोध भी चुन लिए गए है।

इन नगर पालिकाओं में डाले जाएंगे वोट

  • रामगढ़ शेखावाटी
  • फतेहपुर
  • लक्षमंगढ़
  • लोसल
  • रींगस
  • खंडेला
  • श्रीमाधोपुर
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