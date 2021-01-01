पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोहरामय सीकर:न ओले गिरे न बारिश हुई, लेकिन छा गया घना कोहरा, सुबह 9 बजे तक हुई लोगों को परेशानी

सीकरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
सुबह आठ बजे छाया खेतों में कोहरा - Dainik Bhaskar
सुबह आठ बजे छाया खेतों में कोहरा

पश्चिमी विक्षोभ तंत्र के सक्रिय होने से एक बार फिर मौसम में नमी लौट आई है। हालांकि तापमान पर इसका अधिक असर नहीं हुआ है, लेकिन इससे इलाके में घना कोहरा छाया। वहीं मौसम विभाग ने मौसम ​का मिजाज पलटने का अंदेशा पहले से ही जता दिया था।

हालांकि बारिश, आकाशीय बिजली गिरने या ओले गिरने की संभावना जताई थी, लेकिन सीकर में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन घना कोहरा छा गया। सुबह 9 बजे तक घरों से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोहरे के चलते वाहन चालको को परेशानी भी आई, हालांकि रात का तापमान 9 डिग्री पर रहा।

मौसम विभाग पहले ही अंदेशा जता चुका था कि एक बार फिर परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव होगा। भरतपुर संभाग के जिलों में तो बारिश हुई, लेकिन सीकर में बारिश की बजाय घना कोहरा छा गया। मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों में सीकर, अलवर, भरतपुर, झुुंझुनूं, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

कोहरे से किसान फसलों के लिए फायदा बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पौधों में नमी रहती है और ओस की बूंदों से फसलों को फायदा होता है। अभी करीब दस दिन तक मौसम में ठंडक बरकरार रहे तो खेती को फायदा होगा और पैदावार पर असर पड़ेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी सरकार की तारीफ पर दिग्विजय ने सिंधिया की चुटकी ली, कहा- वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser