एनएसयूआई प्रदर्शन: किसानों के समर्थन में सांसद आवास पर पहुंचे संगठन के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हुए शामिल

सीकर 13 मिनट पहले



कॉपी लिंक

एनएसयूआई ने ज्ञापन में मांग उठाई है कि किसानों के हक़ में सांसद लोकसभा में आवाज़ उठाए

किसानों के समर्थन के लिए सांसदों के आवास पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती के आवास पर भी कार्यकर्ता पहुंचे। एनएसयूआई ने ज्ञापन में मांग उठाई है कि किसानों के हक़ में सांसद लोकसभा में आवाज़ उठाए। करीब एक घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों की संख्या अधिक नहीं थी।

ज़िलाध्यक्ष सुधीर प्रताप सिंह ओला की अगुवाई में छात्र जुटे और सांसद स्वामी सुमेदानंद सरस्वती के आवास का घेराव किया। हाथों में तख्ती, बैनर पोस्टर लेकर एमएसपी लागू करने, संसद में आवाज उठाने के लिए ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देकर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी क़ानूनों की ख़ामियों से भी अवगत करवाया।

जिलाध्यक्ष ओला ने बताया की एनएसयूआई हमेशा किसानों के साथ खड़ी होगी ओर ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेगी। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश झिंगर भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के नदारद रहने पर जिलाध्यक्ष ओला का कहना था कि यह सांकेतिक कार्यक्रम था। सभी कार्यकर्ता सक्रिय है।