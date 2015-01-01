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  • Online Classes Of Private Schools Also Closed: Those Students Who Are Depositing Fees For Two Quarters, Will Fill Those Board Examination Forms

निजी स्कूल फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान:निजी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेज भी बंद : जो स्टूडेंट्स दो क्वार्टर की फीस जमा करा रहे हैं, उन्हीं को बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरवाएंगे

सीकर4 घंटे पहले
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  • निजी स्कूल फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष बोले- सरकार ने दीपावली से पूर्व आरटीई फीस का भुगतान नहीं किया तो 9 नवंबर को प्रदेशभर के निजी स्कूल संचालक कलेक्ट्रेट व विधायक आवासों पर करेंगे प्रदर्शन

निजी स्कूल फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान की ओर से गुरुवार से प्रदेशभर के 50400 निजी स्कूलों ने सारे शैक्षणिक कार्य ठप्प कर दिए हैं। सीकर जिले की करीब 2400 निजी स्कूलों ने भी सभी शैक्षणिक कार्य और बोर्ड सहित अन्य कक्षाओं के छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन कक्षाएं व सोशल मीडिया पर भेजे जा रही सभी पाठ्य सामग्री बंद कर दी हैं।

निजी स्कूल फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हम बोर्ड कक्षाओं के उन्हीं छात्र-छात्राओं के परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे, जिन्होंने नियमानुसार दो क्वार्टर की फीस जमा करवा रहे हैं। इसमें हमने अभिभावकों को यह सुविधा दी है कि यह फीस हाइकोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से हम फीस को आगे की किश्तों में एडजस्ट कर देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सीबीएसई में अधिकांशत: फार्म भरे जा चुके हैं।

प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि माध्यमिक निदेशक सौरभ स्वामी ने फोन करके मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन की प्रति मांगी थी जो हमने उन्हें तुरंत भेज दी है। हम प्रदेश के 22 जिलों में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर उनको मांगों का ज्ञापन दे चुके हैं। राज्य सरकर की ओर से यदि दीपावली से पूर्व आरटीई भुगतान की किश्तें जारी नहीं की गई तो 9 नवंबर से शिक्षक अपने परिजनों के साथ संबंधित जिला कलेक्टेट्रेट कार्यालय, व संबंधित विधायकों के आवासों पर घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें प्रदेशभर के सभी निजी स्कूल संस्थान और उनके परिवार के सदस्य शामिल होंगे।

बिजली-पानी के बिल, वाहनों का इंश्योरेंस व लोन का ब्याज माफ करे सरकार

निजी शिक्षण संस्थान संघ जिला सीकर के जिलाध्यक्ष बीएल रणवां ने कहा कि कोविड-19 में शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से अभिभावकों व छात्र-छात्राओं के साथ है। निश्चित रूप से अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक और निजी स्कूल संचालक सभी पीड़ित रहे हैं। सभी को आर्थिक व मानसिक नुकसान हुआ है। इस समय मैं अध्यक्ष के नाते यह कहना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थाओं को कोविड-19 के समय विद्यार्थियों व अभिभावकों का सहयोग करना चाहिए।

केंद्र व राज्य सरकार को हमारे प्रदेशभर के 11 लाख शिक्षकों के लिए तुरंत राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। इसके साथ ही फीस नहीं आने से जो स्कूल संचालक पीड़ित रहे हैं उनके लिए बिजली-पानी सहित विभिन्न प्रकार के लोन का ब्याज व बसों का इंश्योरेंस माफ करना चाहिए। सभी लोन की किश्तें स्कूल खुलने के बाद ली जानी चाहिए।

स्कूल शिक्षा परिवार ने अंकतालिका प्रमाण पत्र सहित सभी कार्य बंद किए
स्कूल शिक्षा परिवार सीकर के जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी ने बताया कि सीकर जिले में सभी 2400 निजी स्कूलें बंद है। बच्चों को आधार कार्ड के लिए प्रमाण पत्र देने, मार्कशीट देने, बच्चों का अन्य प्रकार का मार्गदर्शन सहित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। उक्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व अन्य स्टाफ भी नहीं आया।

प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के ऑनलाइन कार्य के लिए शालादर्पण पोर्टल है जो लगातार चालू है। जबकि निजी स्कूलों के लिए माध्यमिक शिक्षा निेदेशालय, बीकानेर की ओर से पीएचपी पोर्ट को गत 20 अक्टूबर को ही बंद कर दिया गया है। जब सीकर के जिला शिक्षा अधिकारी लालचंद नहलिया से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि शालादर्पण पोर्टल तो चालू है लेकिन आपके पीएचपी पोर्टल का हमें पता नहीं है। जब हम हर प्रकार से शिक्षा विभाग व सरकार को सहयोग कर रहे हैं तो उन्हें हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।

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