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राठौड़ बोले:समग्र कल्याण केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं हो सकता

सीकर4 घंटे पहले
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  • दत्तोपंत ठेंगड़ी शताब्दी समारोह पर व्याख्यानमाला हुई

लेखक और चिंतक हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि विविधता में एकात्मता भारत का जीवन दर्शन है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति,परिवार,समाज और विश्व अलग-अलग खांचे में बंधे नहीं है बल्कि सबका एक दूसरे का सतत् संबंध है। राठौड़ राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की ओर से दत्तोपंत ठेंगड़ी शताब्दी समारोह व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि समग्र कल्याण केवल आर्थिक समृद्धि के आधार पर नहीं हो सकता, आज दुनिया भी भारत के इस विचार को मानने लगी है। विश्व में आज जो संघर्ष का माहौल है,उसका कारण अपने मत को ही स्थापित करना है, जबकि हमारे यहां सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग बताए गए हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ डॉ. योगेंद्र भानु द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से तथा समापन डॉ रिछपाल सिंह द्वारा कल्याण मंत्र से हुआ।

धन्यवाद ज्ञापन संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह शेखावत ने एवं संचालन संगठन मंत्री डॉ. दीपक शर्मा ने किया। रुक्टा (राष्ट्रीय)) की तरफ से ऑनलाइन आयोजित इस व्याख्यान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जेपी सिंघल, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, महामंत्री शिवानंद सिंदनकेरा, सीकर से डॉ. ग्यारसीलाल जाट डॉ. चेतन जोशी. रोहित बेरवाल ने भी सहित देशभर के 300 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया।

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