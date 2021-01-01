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लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका:पंचायत चुनाव का ​करिश्मा दोहराएंगे डोटासरा ! निर्दलीयों को साधने के लिए अपने 'खास' को नहीं बना पाएंगे चैयरमेन

सीकरएक घंटा पहले
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पंचायत राज चुनाव की तरह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में पालिकाध्यक्ष बनाने की तैयारी में हैं। - Dainik Bhaskar
पंचायत राज चुनाव की तरह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में पालिकाध्यक्ष बनाने की तैयारी में हैं।

पंचायत राज चुनाव की तरह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में पालिकाध्यक्ष बनाने की तैयारी में हैं। अपने खास को चैयरमेन की सीट नवाजने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन समर्थन देने वाले निर्दलीय इस बात से खफा हो गए। चर्चा है कि करौली दौरे से पहले तबीयत ठीक न होने की पीछे की वजह यही थी। अपने इलाके की गणित को साधने के लिए डोटासरा ने करौली दौरा निरस्त किया। इससे पहले पंचायत चुनावों में कम सीट होने के बाद भी कांग्रेस का प्रधान बनवाकर डोटासरा ने अपनी साख बचाई थी।

दरअसल, लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस के प्रदेश मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा का इलाका है। यहां पर कांग्रेस के 14 पार्षदों को भाजपा के 14 पार्षद कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन डोटासरा की रणनीति को निर्दलीय अमलीजामा पहना रहे हैं। इस समय तीन गुट बन गए हैं। एक कांग्रेस का दूसरा भाजपा का। तीसरा निर्दलीयों का है। निर्दलीय में अधिकतर अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में कांग्रेस यहां पर पालिकाध्यक्ष बना सकती है। मगर एक पेंच फंस रहा है।

डोटासरा अपने खास पार्षद मुस्तफा को पालिकाध्यक्ष बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन समर्थन देने वाले निर्दलीय पार्षदों ने इसमें आब्जेक्शन उठा दिया है। इस कारण पेंच फंस गया है। ऐसे में अब डोटासरा को ही पालिकाध्यक्ष के लिए फैसला पलटना पड़ेगा, नहीं तो भाजपा मौका लपकने की फिराक में है।

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