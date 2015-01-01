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दुर्दशा:रामगढ़ शेखावाटी में हादसे का सबब बने गौरव पथ में बने गड्‌ढ़े

रामगढ़ शेखावाटी4 घंटे पहले
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कस्बे के बाईपास से बिसाऊ दरवाजा तक बने गौरव पथ में निर्माण के बाद से ही सड़क के मध्य में स्थित गड्‌ढ़े हादसे का कारण बने हुए हैं। नगर पालिका द्वारा करीब दो वर्ष पूर्व गौरव पथ का निर्माण करवाया गया था। इसके निर्माण के दौरान सीवरेज लाइन डालने के लिए चैंबर के लिए जगह छोड़ी गई थी। सीवरेज लाइन के निर्माण के बाद भी उक्त चैंबर को ऊंचा नहीं किया गया।

इसके कारण पुस्तकालय से पास से पुरानी नगर पालिका क्षेत्र में सड़क के बीचों-बीच बने गड्‌ढ़े हादसे का कारण बने हुए हैं। इन गड्‌ढ़ों के कारण मुख्य बाजार में आने वाले बाइक सवार युवक अनेक बार हादसे का शिकार हो चुके हैं। इन गड्‌ढ़ों को बंद कराने के लिए व्यापारियों द्वारा नगर पालिका प्रशासन से पूर्व में भी कई बार मांग की जा चुकी है। कस्बे वासी बाबूलाल प्रजापत तथा सुरेंद्र कुमार सैनी ने प्रशासन से तुरंत इस दिशा में कार्रवाई करते हुए चैंबर को सही लेबल में लाते हुए इन गड्‌ढ़ों को भरने की मांग की है।

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