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जांच:मारपीट के मामले में पीएमओ ने बनाई तीन सदस्यीय जांच कमेटी

सीकर2 दिन पहले
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कोविड हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट में रविवार रात मल्टी टास्क वर्करों में हुई मारपीट मामले में जांच के लिए पीएमओ डॉ. अशोक चौधरी ने तीन सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी ने कोविड हॉस्पिटल पहुंचकर ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ के बयान लिए। मंगलवार दोपहर को डॉ. एमआर सारण, डॉ. जीएस थालोड़ और नर्सिंग अधीक्षक गुलफाम अली कोविड हॉस्पिटल पहुंचे।

उन्होंने रविवार को ड्यूटी पर मौजूद मल्टी टास्क वर्करों के बयान लिए। ऑक्सीजन प्लांट में शराब पार्टी के आरोपो की जांच की। प्लांट के इंचार्ज सालूराम के बयान दर्ज किए। जांच टीम ने मामले से जुड़े दूसरे तथ्य भी जुटाए। जांच पूरी होने के बाद टीम पीएमओ को सौंपेगी।

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