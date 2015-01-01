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पंचायतीराज चुनाव:चुनाव मैदान में प्रधान की मां व उप प्रधान की पुत्र वधु, उम्मीदवार उतारने में पिछड़ी भाजपा-कांग्रेस

फतेहपुर3 घंटे पहले
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  • 27 वार्डों में से भाजपा 22 व कांग्रेस 21 स्थानों पर ही प्रत्याशी उतार पाई, मौका भुनाने में जुटी माकपा-आरएलपी
  • 98 उम्मीदवारों में से 70 महिलाएं, क्योंकि प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित

(प्रियव्रत जोशी) फतेहपुर पंचायत समिति के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां उम्मीदवार उतारने में पिछड़ गई। 27 वार्डों में से भाजपा 22 और कांग्रेस 21 स्थानों पर ही प्रत्याशी उतार पाई। ऐसे में 13,16,26 में सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशियों की बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है।

इस बार माकपा के अलावा आरएलपी भी पंचायत चुनाव में भाग्य आजमा रही है। 18 वार्डों में भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। प्रधान पद पर लागातार 15 सालों महिलाओं का कब्जा है। इस बार भी प्रधान का पद महिला आरक्षित होने से चुनाव मैदान में 70 फीसदी महिला उम्मीदवार है। चुनाव मैदान में 98 उम्मीदवार है। इनमें से 70 महिलाएं हैं। पूर्व प्रधान ज्याना देवी वार्ड सात से भाजपा प्रत्याशी है। इनकी बेटी सुनीता कडवासरा निवर्तमान प्रधान है।

वहीं विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भी रही है। जाखड़ परिवार प्रधान की सीट पर कब्जा बकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इसके सामने कांग्रेस से दीपी देवी उम्मीदवार है। वार्ड आठ से बिमला देवी कांग्रेस प्रत्याशी है। इनके ससुर, देवर, देवरानी और जेठानी सरपंच रह चुके हैं। इनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी केसरी देवी से हैं। पूर्व उप प्रधान शांतिदेवी की पुत्र वधु संजूदेवी वार्ड 19 से कांग्रेस प्रत्याशी है। इनके सामने भाजपा से रुबिना खान उम्मीदवार है। यहां भाजपा ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला है। भाजपा ने 27 में से एक अल्पसंख्यक समुदाय से उम्मीदवार बनाया है।

निर्वतमान पंस सदस्य प्रमोद देवी वार्ड 15 और सुधेश देवी वार्ड 21 से चुनाव मैदान में है। वार्ड 10, 23 में माकपा नए समीकरण बना रही है। वार्ड छह में भाजपा का आरएलपी तथा नौ में माकपा से मुकाबला है। वहीं वार्ड 17 में कांग्रेस और माकपा आमने-सामने हैं। वार्ड 13,16,26 सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच ही मुकाबला होगा, क्योंकि यहां किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का प्रत्यशी मैदान में नहीं हैं। वार्ड 16 में सात निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है।

जिला परिषद के दो वार्डों में सीधी टक्कर, दो में त्रिकोणीय मुकाबला
फतेहपुर पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद के वार्ड एक, दो, 38 व 39 आते हैं। इनमें वार्ड एक और दो में भाजपा-कांग्रेस के बीच टक्कर है। वार्ड 38 और 39 में त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ हैं। क्योंकि वार्ड 38 में कांग्रेस से पूर्व सरपंच मेइनुदीन, भाजपा से पूनम शर्मा के अलावा माकपा से महिपाल सिंह और रालोपा प्रदेश प्रवक्ता महिपाल महला मैदान में हैं। जबकि 39 में कांग्रेस की मुनकेश कवंर, भाजपा से पूर्व िजप सदस्य सुभाष राड मैदान व माकपा से जयपुर जिला एसएफआई अध्यक्ष कपिल राव मैदान में हैं।

70 साल के जयदेवा राम सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी उम्रदराज : पूर्व सरपंच 70 साल के जयदेवाराम सबसे उम्रदराज प्रत्याशी है। जबकि सबसे कम उम्र के प्रत्याशिशें में वार्ड 21 से विनोद कुमारी, वार्ड 16 से सुमाइला बानो है। इनकी उम्र 21 साल है।

सुमन सबसे अमीर प्रत्याशी : वार्ड 20 से प्रत्याशी सुमन हुडा उम्मीदवारों में सबसे अमीर है। इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपति बताई।

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