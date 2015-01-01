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सुविधा:राजीव गांधी कृषक साथी कल्याण योजना के आवेदकों को दिसंबर अंत तक मिलेगी सहायता

सीकर3 घंटे पहले
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चुनाव आचार संहिता के कारण 6 माह बाद अब राजीव गांधी कृषक साथी कल्याण योजना के आवेदकों को दिसंबर अंत तक सहायता राशि का भुगतान होगा। योजना में संबंधित कृषि उपज मंडी समिति की ओर से दुर्घटना पीड़ित तथा दुर्घटना में मौत होने पर किसान व उनके आश्रितों को 5000 से ₹2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाती है।

इसके लिए मंडी समिति प्रबंधन के द्वारा प्रत्येक तीन माह में बैठक आवेदक किसानों की जांच के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। इस साल जुलाई के बाद अब तक मंडी समिति के द्वारा चुनाव आचार संहिता की वजह से सहायता राशि निर्धारण कमेटी की बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

ऐसी स्थिति में प्रदेशभर की मंडियों में सैकड़ों की संख्या में सहायता राशि के लिए आवेदन करने वाले किसानों को भुगतान का इंतजार ही करना पड़ रहा है। सीकर मंडी सचिव राम हंस मीणा के अनुसार सीकर मंडी के अधीन भी 30 से ज्यादा किसानों के आवेदन लंबित हैं। जिन्हें चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही चयन समिति की बैठक कर दिसंबर अंत तक भुगतान करवा दिया जाएगा।

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