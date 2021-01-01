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राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर:रेट ने वन विभाग के रेंजर ग्रेड प्रथम के तबादले पर लगाई रोक

सीकर4 घंटे पहले
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राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने रेंज श्रीमाधोपुर में वन विभाग में कार्यरत क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। प्रार्थी देवेंद्रसिंह राठौड़ के एडवोकेट उम्मेदसिंह तंवर ने बताया कि प्रार्थी रेंज श्रीमाधोपुर में पदोन्नति पर 23 जनवरी 2020 से कार्यरत था।

लेकिन विभाग के नीति निर्देशों के खिलाफ जाकर मात्र 13 दिन में प्रार्थी का स्थानांतरण रेंज श्रीमाधोपुर से जयपुर किया गया है। उनके स्थान पर कार्मिक को समायोजित करने के लिए तबादला किया गया है। इस पर रेट ने प्रार्थी के तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

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