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उद्घाटन:क्षेत्रीय संगठन मंत्री ठाकुर ने एबीवीपी के अधिवेशन कार्यालय का उद्घाटन किया

सीकर2 दिन पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 56वां प्रांत अधिवेशन 10 जनवरी से सीकर स्थित आदर्श विद्या मंदिर सांवली मार्ग में आयोजित होगा। अधिवेशन कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर व आरएसएस के प्रांत प्रचारक शेलेंद्र ने किया। व्यवस्था प्रमुख मनोज धानियां ने बताया कि इस दौरान एबीवीपी की संचालन समिति की बैठक भी आयोजित की गई।

जिसमें अधिवेशन की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। मनोज धानिया ने बताया कि 7 से 9 जनवरी 2021 तक दिन दिवसीय अभ्यास वर्ग आयोजित होगा। इसके उपरांत 10 जनवरी को एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन जी तिवाड़ी, विभाग प्रचारक विशाल ने बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की समस्त गतिविधियां अब इसी केंद्रीय कार्यालय से सुचारू रहेगी। इस दौरान नगर अध्यक्ष कमलेश शर्मा, प्रांत उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश चौधरी, प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव, प्रांत मंत्री हुश्यार मीणा, भगवत सिंह राजावत, जिला संयोजक त्रिभुवन सिंह, विभाग संयोजक नीतीश चौधरी, सुभाष भामू, सुमित तिवाड़ी सहित विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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