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कार्रवाई:कांस्टेबल भर्ती के पेपर के लिए 6 लाख में हुआ था साैदा, 50 हजार रुपए मांगे थे एडवांस

सीकर4 घंटे पहले
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  • जयपुर में गिरफ्तार सीकर के चार युवकाें ने किया खुलासा, रिमांड पर लेकर पुलिस कर रही पूछताछ

जयपुर में गिरफ्तार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर दिलाने का झांसा दिलाने वाले गिराेह ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। इन लाेगाें ने एक पेपर उपलब्ध कराने के लिए छह लाख रुपए में साैदा किया था। 50 हजार रुपए एडवांस में देना भी तय हुआ था। लेकिन, इससे पहले ही सिंधी कैंप पुलिस ने शुक्रवार काे हाेटल में दबिश देकर गिराेह से जुडे़ आठ लाेगाें काे गिरफ्तार कर लिया था।

जिनमें सीकर जिले के भी चार लाेग शामिल थे। सिंधी कैंप पुलिस थाने के हैडकांस्टेबल प्रकाशचंद ने बताया कि आरोपी संदीप जांगिड़ बिंजासी व इंद्र कुमार, रमेश कुमार और राकेश नेछवा निवासी हैं। गिराेह के लाेगाें ने पेपर दिलाने के लिए छह लाख रुपए के साैदे की बात कबूली है। संदीप और राकेश खुद परीक्षा देने के लिए आए थे और रमेश और इंद्र के संपर्क पेपर दिलाने वालाें से हाेना मानकर वे यहां पहुंचे थे।

रमेश किसी मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा हुआ था और इसकी जान पहचान इंद्र कुमार से हाेने पर इसने उसकाे भी अपने साथ मिला लिया था। पुलिस ने सभी आठाें आराेपियाें काे काेर्ट मेंं पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर मांगा है। ताकि भर्ती परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी इनसे मामूल की जा सके। गाैरतलब है कि पुलिस ने इन चाराें के अलावा यूपी, दिल्ली और जयपुर के चार जनाें काे माैके पर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनके कब्जे से 1.78 लाख रुपए नगद, 11 माेबाइल, एक कार और फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए थे।

2018 में भी जिले में पकड़ में आया था गिराेह
राजस्थान पुलिस कॉस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से छह-छह लाख रुपए वसूलने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा था। जिसमें सीकर पुलिस ने नौ युवकों को हिरासत में लिया था। 200 से अधिक प्रवेश पत्र भी जब्त किए थे।

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