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जनसेवा:सेव हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट ने बेटियों की शादी में की आर्थिक मदद

खाटूश्यामजी2 दिन पहले
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सेव हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में क्षेत्र में बेटियों की शादियों में आर्थिक मदद की गई। ग्राम प्रभारी मंजू वर्मा और युवा समाजसेवी जगदीश प्रसाद धायल के नेतृत्व में मोहनलाल वर्मा की लड़की ममता वर्मा की शादी में 2100 रु. और ग्राम प्रभारी मंडा मदनी किरण देवी के नेतृत्व में ट्रस्ट की सदस्य की दो बेटियों की शादी में 5100 -5100 रुपए दिए गए।

इसी क्रम में निमेड़ा ग्राम प्रभारी टिंकू गुर्जर व सरपंच सुभाष शेषमा के नेतृत्व में ट्रस्ट के सदस्य प्रेम देवी और मोहरी देवी की बेटी करिश्मा कुमारी व संजू कुमारी की शादी में 5100 रु., देवगढ़ में सायर देवी की बेटी सरोज कुमारी की शादी में ₹5100 रुपए दिए। ढाणी का घाटवा में सदस्य जगदीश कुमावत और कमला देवी की बेटियों की शादी में 5100 व छोटी चौमू के सदस्य राजेंद्र कुमार की बहन प्रवीण कुमारी की शादी में 5100 रुपए दिए।

अनोखूं गांव में ट्रस्ट सदस्य नींबू कंवर के पुत्री की शादी में 5100 रुपए दिए गए। इसमें ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामफूल कसाना, जिला सचिव संगठन मंत्री पिंटू भारतीय, जिला व्यवस्थापक गंगाराम वर्मा बनाथला, पंकज कुमार, सुरेश रणवा, ममता सोनी, टिंकू गुर्जर, नीतू वर्मा, सुशीला वर्मा, मंजू देवी, सीमा टेलर, मनोज कंवर, आशा कंवर, राजेश्वर दयाल इत्यादि ग्राम प्रधान प्रभारी उपस्थित थे।

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