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विवाद:बाइक आगे लगाकर स्कूटी सवार पत्नी काे रोका और मारपीट की

सीकर3 घंटे पहले
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  • पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, सास पर भी लगाए मारपीट करने के आराेप

मुकदमे की बातचीत काे लेकर पति के पहुंची पत्नी के साथ उसके पति द्वारा और सास द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। जिसमें पत्नी के आराेप है कि कल्याण सर्किल पुलिस चाैकी के पास उसके साथ मारपीट हाेती रही। लेकिन, पुलिस ने उसकाे छुड़ाया तक नहीं।

आनंद नगर की एकता शर्मा ने पुलिस काे शिकायत दी है कि उसकी शादी दाे साल पहले माेहल्ला नायकान के अमर सिकरिया के साथ हुई थी। इसके बाद मेरा और मेरे पति का दहेज का मुकदमा महिला थाने में चल रहा है। जिसके बारे में बातचीत के लिए मेरे पति ने अपने ऑफिस में बुलाया था। आराेप है कि यहां उसका पति उसके साथ गाली-गलाैच करने लगा।

यहां से वह स्कूटी लेकर घर जाने लगी ताे उसके पति ने बाइक आगे लगाकर उसकी स्कूटी काे राेक लिया और मारपीट करने लगा। इसके बाद वह कल्याण सर्किल चाैकी के पास पहुंची ताे यहां उसके पति और सास चंदा ने मारपीट की। भीड़ इकट्ठी हुई ताे वह यहां से उधाेग नगर थाने पहुंची। यहां उसकाे वापस महिला थाने में भिजवा दिया गया। इधर, महिला थानाधिकारी कमल कुमार का कहना है कि 15 दिन पहले उसके पति अमर का दहेज प्रताड़ना में काेर्ट में चालान पेश कर दिया था। दुबारा शिकायत दी है ताे जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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