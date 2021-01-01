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खेल समाचार:सीनियर वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता कल, चयनित खिलाड़ी राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में खेलेंगे

सीकर4 घंटे पहले
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प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। - Dainik Bhaskar
प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया।
  • जिला खेल स्टेडियम में होगी सीनियर पुरुष व महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता

वॉलीबाल संघ के तत्वावधान में एक दिवसीय जिला स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला वॉलीबाॅल प्रतियोगिता का आयोजन सांवली रोड स्थित जिला स्टेडियम में किया जाएगा। जिला संघ के सचिव हुलास तिवाड़ी ने बताया कि प्रतियोगिता के आधार पर चयनित खिलाड़ी राजस्थान वॉलीबॉल संघ के तत्वावधान में उदयपुर जिला वाॅलीबाॅल संघ की ओर से 13 से 16 फरवरी तक वल्लभ नगर, उदयपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधितत्व करेंगे।

जिला संघ से सम्बद्धता प्राप्त प्राथमिक इकाइयों, क्लबों व संस्थानों के खिलाड़ी मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व आयु प्रमाण पत्र के साथ जिला स्टेडियम वालीबाल प्रशिक्षक प्रकाशराम गोदारा व मदन लाल शर्मा से सम्पर्क कर पंजीयन करवा सकते हैं। जिला संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सब जूनियर बालक व बालिका प्रतियोगिता के राज्य टीम का गठन करने के लिए सात फरवरी को सवाईमान सिंह स्टेडियम, जयपुर में चयन परीक्षण स्पर्धा आयोजित की जाएगी।

स्पर्धा में भाग लेने के लिए खिलाड़ी की आयु एक जनवरी 2005 के बाद की होनी चाहिए। साथ ही जिला संघ से प्रमाणित होना भी अनिवार्य है। चयनित खिलाड़ी भारतीय वालीबाल महासंघ के तत्वावधान में वैलूर तमिलनाडू में 24 से 28 फरवरी तक होने वाली राष्ट्रीय सब जूनियर बालक व बालिका वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधितत्व करेंगे।

राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में विजेताओं को किया सम्मानित
कायस्थ हितकारिणी समिति की आेर से शहर के पांच कायस्थ युवाओं का जयपुर में संपन्न हुई राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में विजेता रहने पर चित्रगुप्त भवन में सम्मानित किया गया। समिति के महासचिव अश्विनी कुमार माथुर ने बताया कि जयपुर में राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद द्वारा राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में राज्य भर से कायस्थ युवाओं ने भाग लिया। जिसमें अखिल माथुर, रोहित माथुर, अजय श्रीवास्तव, नवीन माथुर व गौरव माथुर ने भाग लिया।

ये पांच कायस्थ युवा सिंगल्स और डबल्स में भाग लेकर विजेता रहे। इस दौरान समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण माथुर, लोकेश माथुर, सुमन माथुर, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप माथुर, युवा संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार माथुर सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे।

कबड्‌डी और वॉलीबाॅल प्रतियोगिता आयोजित
बेरी गांव में बुधवार को कबड्डी और वॉलीबाॅल प्रतियोगिता हुई। अभिषेक रुलानिया ने बताया कि पहले दिन उद्घाटन मैच धर्मशाला और सातिंडा के बीच खेला गया। जिसमें धर्मशाला विजेता रही। प्रतियोगिता का 5 फरवरी को समापन होगा। इस दौरान पिपराली प्रधान प्रतिनिधि विजयपाल खीचड़, कानाराम जाट, रमेश जलधारी, राजेश कटेवा, किरण मील सहित कई ग्रामवासी मौजूद रहे।

सीनियर वुशू प्रतियोगिता : चयन परीक्षण 6 को
दो नंबर डिस्पेन्सरी के पीछे स्थित ओरियन्टल मार्शल आर्ट एण्ड स्पोट्र्स एकेडमी में जिला वुशू संघ के तत्वावधान में जिलास्तरीय सीनियर पुरुष व महिला वुशू टीम चयन परीक्षण स्पर्धा का आयोजन होगा। आयोजन सचिव प्रियंका सैनी ने बताया कि ट्रायल पुरूष वर्ग में 48 किग्रा, 52 किग्रा, 56 किग्रा, 60 किग्रा, 65 किग्रा, 70 किग्रा, 75 किग्रा, 80 किग्रा, 85 किग्रा, 90 किग्रा व 90 किग्रा से अधिक भार वर्ग में होगी। महिला वर्ग में 45 किग्रा, 48 किग्रा, 52 किग्रा, 56 किग्रा, 60 किग्रा, 65 किग्रा,70 किग्रा और 75 किग्रा भार वर्ग आयोजित की जाएगी।

खिलाडिय़ों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिला वुशू संघ के सचिव महेन्द्र सिंह पंवार ने बताया कि ट्रायल के आधार पर चयनित पुरूष व महिला खिलाड़ी राजस्थान वुशू संघ के तत्वावधान में 13 से 15 फरवरी तक आदर्श स्टेडियम इंडोर हॉल, नेहरू नगर, बाड़मेर में आयोजित 14 वीं राज्य स्तरीय सीनियर पुरूष व महिला वुशू प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ी दस्तावेजों के साथ 4 फरवरी तक एकेडमी में सम्पर्क कर पंजीयन करवा सकते हैं।

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