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वारदात:गिराेह से अलग हाेकर खुद की गैंग बनाई और ज्यादती के आरोपी के साथ चुरा ले गया कैंपर, दोनों गिरफ्तार

सीकर3 घंटे पहले
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  • वाहन चाेर गिराेह प्रदेश के कई जिलाें में कर चुका है वारदात, दर्जनभर गाड़ियाें चुराने की वारदात कबूली

काेतवाली पुलिस ने वाहन चाेर गिराेह के दाे शातिर बदमाशाें काे गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चाेरी की कैंपर गाड़ी बरामद की है। दूसरे एक मामले में बाइक चुराने वाले युवक काे दबाेच कर चाेरी की एक बाइक बरामद की है। पुलिस तीनाें चाेराें से पूछताछ कर जिले से चुराए गए वाहनाें के बारे में पड़ताल कर रही है। जिसमें दर्जनभर गाड़ियां चुराने की वारदात तीनाें ने कबूली है।

एएसआई हिदायत अली ने बताया कि चारपहिया वाहन चाेरी के मामले में गिराेह के शातिर बदमाश राजेश बावरी निवासी रावलियावास जिला नागाैर तथा दूसरे इसके साथी शंकरलाल मेघवाल गांव माेगास जिला नागाैर काे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से जगमालपुरा राेड से चुराई गई कैंपर गाड़ी भी बरामद की है।

राजेश बावरी पहले वाहन चाेर गिराेह के राम कलेवा और मुकेश टांडी के साथ काम करता था। गिरोह से झगड़ा हाेने पर राजेश बावरी ने खुद की गैंग बना ली और वाहन चुराने लगा। हालांकि गिराेह से जुडे़ बाकी लाेग फरार हैं। इधर, पकड़ में आया दूसरा आरोपी शंकरलाल मेघवाल रेप के एक मामले में जेल में बंद था। सात साल सजा काटने के बाद जब जमानत पर छूटा ताे राजेश बावरी के साथ वाहन चाेरी की घटनाओं में शामिल हाे गया। गिराेह ने अपना काेड वर्ड बना रखा है।

गिरोह के कुछ साथी पहले अजमेर में वाहन चाेरी में गिरफ्तार हाे चुके हैं। दाेनाें ने सीकर, गनेड़ी, डेगाना सहित प्रदेश के कई जिलाें से वाहन चुराना स्वीकार किया। गाैरतलब है कि 23 जनवरी काे जगमालपुरा राेड, खटीकान प्याऊ निवासी विनाेद ने रिपाेर्ट दी थी कि अज्ञात चाेर उसकी कैंपर गाड़ी चुरा ले गए थे। काेतवाल कन्हैयालाल के नेतृत्व में पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और कैंपर चुराने वाले दाेनाें आरेापियों काे गिरफ्तार कर लिया।

नाबालिग था तब पहली बाइक चुराई, बाहर आया और फिर की चाेरी

चैलासी निवासी प्रहलाद ने अपनी बाइक सीकर में ओरियंटल बैंक के सामने खड़ी की थी। बाइक चाेरी हाेने के बाद जांच की ताे पता लगा कि बाइक चुराने वाला 20 वर्षीय शाहरुख पुत्र नवाब है। जाे कि, वार्ड संख्या 13 स्टेशन राेड रानाेली का रहने वाला है। बाइक चाेरी करने के बाद शाहरुख ने इसकाे घर पर छुपा दिया था। चाेरी की बाइक के साथ वह गाेकुलपुरा बाइपास के पास खड़ा था। पुलिस काे देखकर वह भागने लगा। जिसका पीछा कर उसकाे बाइक के साथ दबाेच लिया गया। छठी पास शाहरुख के माता-पिता नहीं है और उसने 17 साल की उम्र में भी रानाेली से एक बाइक चुराई थी।

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