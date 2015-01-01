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धर्म:ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भक्तों को करवाए श्याम बाबा के दर्शन

खाटूश्यामजी4 घंटे पहले
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  • करीब आठ महीने बंद रहे श्याम मंदिर के पट

कस्बे में कोविड-19 के चलते करीब आठ महीने बंद रहे श्याम मंदिर के पट बुधवार से खोलने के बाद भक्तों में उत्साह है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के प्रतापसिंह चौहान व कमेटी मंत्री श्यामसिंह चौहान द्वारा चार चरण में श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था की गई है। साथ ही व्यवस्थापक सन्तोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की। इसमें राजेंद्र कुमार शर्मा, विकास कुमार शर्मा, मनीष कुमार शर्मा, रोहित कुमार शर्मा सहित पूरी टीम भक्तों को सरलतापूर्वक दर्शन की जिम्मेदारी और भक्तों को मास्क, दो गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं।

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