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कंपकंपी:सीकर में तापमान 0.5 व फतेहपुर में 3.8 डिग्री, वाहनों पर बर्फ, 20 दिसंबर तक कोल्ड वेव और कोल्ड डे

सीकर32 मिनट पहले
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सीकर. गाेकुलपुरा के पास धुंध के बीच से गुजरते वाहन।
  • रींगस कस्बे सहित आसपास के इलाके में भूकंप के झटके
  • जमीन में पांच किमी अंदर रहा केंद्र, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 दर्ज की

हिमालय की बर्फीली हवा के कारण गुरुवार काे सीकर में तापमान जमाव बिंदु के करीब आ गया। सर्दी इतनी ज्यादा रही कि प्रदेशभर में माउंटआबू के बाद सीकर सबसे ठंडा रहा। यहां देर रात से देर सुबह तक उत्तरी हवा के साथ घना काेहरा छाया रहा। काेहरे की वजह से कई स्थानाें पर दृश्यता 20 से 25 फीट तक रही।

ठंड की वजह से खुले स्थानों पर वाहनों व अन्य वस्तुओं पर बर्फ जम गई। शीतलहर इतनी तीखी रही की रात का तापमान एक साथ 6.9 डिग्री की गिरावट के साथ 0.5 डिग्री पर आ गया। फतेहपुर में गुरुवार को तापमान 3.8 डिग्री रहा।

माउंट आबू में गुरुवार को न्यूनतम तापमान माइनस 1.0 डिग्री दर्ज हुआ। इससे पहले सीकर के फतेहपुर में 17 दिसंबर 2018 काे रात का पारा माइनस 1.2 डिग्री दर्ज हुआ था। इधर माैसम विभाग ने हालात काे देखते हुए 20 दिसंबर तक शेखावाटी सहित प्रदेश के 10 जिलाें में काेल्ड-वेव व काेल्ड-डे का अलर्ट घोषित कर दिया है।

शेखावाटी : सबसे ज्यादा सीकर में 6.9 डिग्री की गिरावट रही

माैसम रिपाेर्ट के अनुसार दाे दिन में शेखावाटी में सबसे ज्यादा रात के तापमान में सीकर में 6.9 डिग्री की गिरावट रही है। यहां बुधवार काे न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज किया गया था जाे गुरुवार काे 0.5 डिग्री दर्ज हुआ।

चूरू में बुधवार काे न्यूनतम तापमान 5.1 रहा था जाे गुरुवार काे 2.2 रहा। पिलानी में 4.4 डिग्री से 1.5 डिग्री की गिरावट के साथ 2.5 डिग्री तथा फतेहपुर में बुधवार काे 5.1 डिग्री से 2.9 डिग्री की गिरावट के साथ गुरुवार काे 2.2 डिग्री दर्ज किया गया।

आगे : कल तक काेल्ड-डे, 21 तक काेहरे-शीतलहर की चेतावनी

माैसम विज्ञान विभाग जयपुर ने 18 व 19 दिसंबर काे काेल्ड-डे घाेषित किया गया। इस दाैरान तापमान भी जमाव बिंदु के करीब रहेगा। साथ ही फाेरकास्ट में 18 से 21 दिसंबर काे काेल्ड-वेव का अलर्ट जारी किया गया।

इस दाैरान कुछ स्थानाें पर शीतलहर के साथ काेहरा भी आने की संभावना जताई जा रही है। सीकर, झुंझुनूं, चूरू, अलवर, भरतपुर, बूंदी, श्रीगंगानगर, हनुमानग़ढ़, जैसलमेर, बीकानेर में कोल्ड वेव व कोल्ड डे का अलर्ट है।

आगे: कल तक काेल्ड-डे, 21 तक काेहरे-शीतलहर की चेतावनी

माैसम विज्ञान विभाग जयपुर ने 18 व 19 दिसंबर काे काेल्ड-डे घाेषित किया गया। इस दाैरान तापमान भी जमाव बिंदु के करीब रहेगा। साथ ही फाेरकास्ट में 18 से 21 दिसंबर काे काेल्ड-वेव का अलर्ट जारी किया गया।

इस दाैरान कुछ स्थानाें पर शीतलहर के साथ काेहरा भी आने की संभावना जताई जा रही है। सीकर, झुंझुनूं, चूरू, अलवर, भरतपुर, बूंदी, श्रीगंगानगर, हनुमानग़ढ़, जैसलमेर, बीकानेर में कोल्ड वेव व कोल्ड डे का अलर्ट है।

सुबह 11:26 बजे महसूस किए झटके

सीकर में गुरुवार को सुबह कम तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के हल्के झटके महसूस होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप से किसी तरह के जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सुबह 11.26 बजे सीकर के आसपास के इलाकों में भूकंप आया। जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र रींगस के आस-पास जमीन से लगभग 5 किलोमीटर नीचे रहा है।

इधर स्थानीय लोगों के मुताबिक भूकंप के हल्के झटके महसूस होने के बाद कुछ लोग घरों से बाहर भी आ गए। रींगस के प्रदीप महला ने बताया कि अचानक खाली ड्रम में कंपन होने लगा। दिनेश जांगिड़ ने बताया कि खाना खाते वक्त गिलास में भरा पानी हिलने लगा। करीब दो से तीन सैकंड तक भूकंप के झटके महसूस होते रहे।

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