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कोरोना:संदिग्ध की मौत, 102 नए पॉजिटिव, एडिशनल सीएमएचओ भी संक्रमित

सीकर4 घंटे पहले
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  • अब तक 6961 संक्रमित, 5478 ठीक हो गए

जिले में 102 संक्रमित मिले। वहीं सांवली में कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई। अब तक 6961 संक्रमित हो चुके हैं। इनमँ 5478 स्वस्थ हो चुके हैं। गुरुवार को भी 60 जनों को डिस्चार्ज किया।

1422 उपचाराधीन है। गुरुवार को एडिशनल सीएमएचओ की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। सीएमएचओ ऑफिस के सात जने संक्रमित मिले है। सीकर शहर में 51 जनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इसके अलावा फतेहपुर ब्लॉक में 24, खण्डेला ब्लॉक में 2, कूदन में 8, लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में 4, पिपराली ब्लाक में 3, श्रीमाधोपुर ब्लाॅक में 9 दांता ब्लॉक में 1 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं।

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