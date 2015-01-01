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गिरफ्तारी:कार सवार चार लोगों की मौत के मामले में टैंकर चालक गिरफ्तार

सीकर4 घंटे पहले
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  • तासर बड़ी में हुए हादसे में नवलगढ़ निवासी 4 लोगों की हो गई थी मौत

तासर बड़ी में कार सवार चार लोगों को टक्कर मार कर फरार हुए टैंकर चालक को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि हादसे में कार में सवार चारों लोगों की मौत हो गई थी। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। टैंकर चालक ने पूछताछ में कार सवार द्वारा एक अन्य कार को ओवरटेक करने के कारण हादसा होने की वजह बताई है। सदर थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि टैंकर चालक नेमीचंद पुत्र लिक्ष्मणराम जाट निवासी रामगढ़ सेठान को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि टैंकर अंबिका फीलिंग स्टेशन पुरा की ढाणी फतेहपुर रोड सीकर का है। बाद में टैंकर चालक को जमानत पर रिहा कर दिया गया। टैंकर चालक नेमीचंद ने पुलिस को बयान दिए कि वह टैंकर को सीकर की ओर लेकर जा रहा था और साइड में चल रहा था।

तभी एक कार कच्चे रास्ते से तेजी में सड़क पर चढ़ी। तभी हादसा होने वाली कार टैंकर और सामने से आ रही कार के बीच में आ गई। कार को देखकर दूसरी कार सालासर की ओर घूमी। कार सामने आने पर वह अनियंत्रित हो गई। कच्चे रास्ते से आई कार तो तेजी से निकल गई, लेकिन दूसरी कार टैंकर के सामने आकर टकरा गई।

कार को टैंकर घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। कार का आगे का टायर घसीटने के कारण तेज धमाके के साथ फट गया। निजी गाड़ी में उन्हें एक राहगीर तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा। हादसे में भीकाराम, शांतिदेवी, गीतादेवी, दुर्गादेवी निवासी नवलगढ़ की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए कार चालक महेंद्र का जयपुर में उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल महेंद्र के उपचार के बाद बयान लिए जाएंगे।

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