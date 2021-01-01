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  • Teachers' Organization Took Out A Rally In Sikar With An Eleven point Demand, Demonstrating Power By Handing A Memorandum To The Collector

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शिक्षक प्रदर्शन:ग्यारह स़ूत्रीय मांग लेकर शिक्षक संगठन ने सीकर में निकाली रैली, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किया शक्ति प्रदर्शन

सीकरएक घंटा पहले
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रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक जाते शिक्षक - Dainik Bhaskar
रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक जाते शिक्षक

शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षक संघ शेखावत ने रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले शिक्षक एक़त्र होकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। शिक्षक संघ के कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

सीकर जिलाध्यक्ष फतेहकरण ने बताया कि संगठन की मांग है कि नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। फिक्स वेतन के बदले नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाए। सभी कर्मचारियों को मेडिकल पुनर्भरण सुविधा मिले। इसके अलावा कोरोना काल में लगाई गई महंगाई भत्ते पर रोक को हटाने, मार्च के 16 दिन का स्थगित भुगतान करने, वेतन और बोनस कटौती का भुगतान करने की मांग की है।

ज्ञापन में तबादलों को लेकर पारदर्शी नीति लागू करने की मांग की है। टीचर्स और सीनियर टीचर्स के तबादले किए जाए। बैन एरिया के शिक्षकों को सामान्य जिलों में भी भेजा जाए। टी.एस.पी.इलाके के शिक्षकों से 2014 में मांगे गए विकल्प पत्रों पर तुरंत कार्रवाई कर राहत दी जाए।

पिछले कई सालों से चल रही मांग को फिर से दोहराया गया है कि शिक्षकों को गैरशैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। खाली पदों को जल्द भरा जाए। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बाबू, पीटीआई और कंप्यूटर टीचर्स के पद बनाकर उन्हें भरा जाए। सभी बारहवीं तक के ​स्कूलों में उपप्रधानाचार्य के पद बनाए जाएं। एकीकरण के नाम पर बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोला जाए। ठेका प्रथा समाप्त की जाए। इस तरह से कई मांगों को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है।

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