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धन्यवाद ज्ञापन:डामर सड़क की मंजूरी के लिए धोद विधायक का आभार जताया

सीकर2 दिन पहले
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भैरुंपुरा गांव में डामर सड़क , पंचायत भवन व ट्यूबवेल की मंजूरी मिलने पर ग्रामीणों ने विधायक परसराम मोरदिया का आभार व्यक्त किया है। पंचायत समिति सदस्य कुलदीप रणवां नेबताया कि धोद विधानसभा के भैरुंपुरा में विधायक कोटे से गुसाईंडा जोहड़ा से झीगर छोटी तक डामर सड़क व भैरुंपुरा स्टैंड से पंचायत भवन तक मुख्य सड़क ग्राम के मुख्य चौक व नाडी जोहड़ी में ट्यूबेल स्वीकृत हुई है। इस मौके पर सरपंच रामकुमार पचार, नारायण सिंह भामू, रामदेव बरवड़ आदि मौजूद थे।

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