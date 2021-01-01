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कतार में कलेक्टर:कलेक्टर ने पहले अपनी बारी का किया इंतजार, वैक्सीन लगवाने के बाद निगरानी में बैठे रहे, बोले, सेहत का मामला है तो सब मंजूर

सीकर30 मिनट पहले
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अपनी बारी का इंतजार करते कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी - Dainik Bhaskar
अपनी बारी का इंतजार करते कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी

हैल्थ वर्कर्स के टीकाकरण होने के बाद अब कलेक्टर दफ्तर के कर्मचारियों का कोविड वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सुबह दस बजे श्रीकल्याण अस्पताल में बनाए गए वैक्सीन बूथ पर पहुंचकर टीका लगवाया। इससे पहले मेडिकल डिपार्टमेंट और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। सीकर में करीब 20 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है।

सुबह कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी अस्पताल पहुंचे, उससे पहले वहां की व्यवस्था को और दुरूस्त कर दिया गया था। सीएमएचओ से लेकर अस्पताल के पीएमओ भी उस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद रहे। उससे पहले एडीएम धारासिंह मीणा और अन्य कर्मचारी पहुंच चुके थे। कलेक्टर ने वैक्सीन को लेकर पहले अपनी बारी आने का इंतजार किया, इसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद भी करीब 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में बैठे रहे। पूछने पर बोले, सेहत का मामला है जो गाइडलाइन बनी है उसकी पालना होनी ही चाहिए।

टीकाकरण के बाद करीब 30 मिनट तक कलेक्टर चतुर्वेदी डॉक्टर्स की निगरानी में रहे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि दूसरा फेज भी चल रहा है साथ ही कई लोगों को दूसरी डोज भी दी जा रही है। जिसके कारण वैक्सीन सेंटर बढ़ाए गए है। अब लोगों में जागरूकता आ रही है। जल्द ही कई और जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है।

सीएमएचओ डाॅ अजय चौधरी ने बताया कि फतेहपुर, रामगढ सेठान, खण्डेला, होद, धोद, कूदन, पाटन, नीमकाथाना, पिपराली, पलसाना, दांता, श्री कल्याण अस्पताल, एस बी मित्तल हॉस्पिटल, रींगस, श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, जाजोद, में वैक्सीनेशन चल रहा है।

डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि फतेहपुर, रामगढ़ सेठान,लक्ष्मणगढ़, खण्डेला, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना,दांता के एसडीएम, एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी समेत सभी अधिकारी कर्मचारी स्थानीय सीएचसी पर वैक्सीन लगवाएंगे, जबकि धोद ओर सीकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी कर्मचारी सीकर के श्रीकल्याण अस्पताल और मित्तल हॉस्पिटल में टीका लगवा सकेंगे।

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