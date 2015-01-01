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प्रधानमंत्री फसल बीमा रबी:कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रचार रथ को रवाना किया

सीकर4 घंटे पहले
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प्रधानमंत्री फसल बीमा रबी 2020-21 के प्रचार प्रसार रथ को कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में प्रचार रथो के माध्यम से एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ द्वारा किसानों को फसल बीमा के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

उप निदेशक कृषि शिवजीराम कटारिया ने बताया कि जिले में जौ, गेहूं, सरसों, चना, तारामीरा, मैथी फसल का बीमा किया जाएगा। इसके लिए किसान बैंकों में जाकर तथा बीमा कंपनी में कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर पर्सनल बीमा करवा सकते हैं । इस मौके पर जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड एम एल मीणा , सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक एमडी सुरेश मीणा , एलडीएम टीसी परिहार , सांख्यिकी अधिकारी रिषि सामरिया, बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक जितेन्द्र यादव, मौजूद रहे।

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