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कार्रवाई:दूसरे पक्ष ने भी कराया ताेड़फाेड़ व प्लाॅट पर कब्जे का मुकदमा

सीकर7 घंटे पहले
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  • मामले में 13 लाेगाें को किया था गिरफ्तार

27 जनवरी की रात काे सबलपुरा गांव में प्लाट पर कब्जा और ताेड़फाेड़ करने के मामले में नया माेड़ आ गया है। जिसमें 13 लाेगाें की गिरफ्तारी के बाद उनकाे जेल भेज देने पर दूसरे पक्ष ने भी प्लाट उनकी देखरेख में संचालित हाेना बताकर दर्जनभर लाेगाें के खिलाफ प्लाट पर कब्जा और गाड़ियाें में ताेड़फाेड़ कर साढे़ तीन लाख रुपए का नुकसान हाेने की रिपाेर्ट सदर थाने में दर्ज कराई है।

इधर, पुलिस घटना के दाैरान माैके से बरामद हुई 10 गाड़ियाें के मालिकाें का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सदर थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि सामने वाले पक्ष के कासली निवासी सचिन मेघवाल ने क्राॅस मुकदमा दर्ज कराया है। उसने रिपाेर्ट दी है कि माेहम्म्द फारूख का एक अावासीय भूखंड ग्राम जगमालपुरा आईटीआई के पीछे स्थित है।

आराेप है कि 27 जनवरी की रात काे मेरा भाई चंद्रभान भूखंड काे संभालने गया ताे रियाज, अरबाज, फिराेज, शाहरूख, असलम सबलपुरा व 10-15 अन्य व्यक्ति सरिए व फावडे़ से भूखंड में बने मकान काे ताेड़ रहे थे। जिसमें करीब दाे लाख रुपए का नुकसान हाे गया। इन्हाेंने गाड़ियां भी ताेड़ी।

ताेड़फाेड़ में डेढ़ लाख रुपए का नुकसान हाे गया। उसके भाई चंद्रभान ने राेका ताे इन लाेगाें ने गालियां निकाली और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हाे-हल्ला हुआ ताे जगमाल, बाबूलाल, सदाम, राकेश, बीरू, नवीन भागकर आए और बीच-बचाव किया ताे इनके साथ भी मारपीट की गई। जबकि माेहम्मद फारूख ने यह भूखंड उसके भाई चंद्रभान काे सार-संभाल के लिए साैंप रखा है। जिसका मुख्तयार नामा उसके भाई के नाम है और ये लाेग भूखंड पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस दाेनाें ही मामलाें की जांच कर रही है।

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