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हादसा टला:लक्ष्मणगढ़ में जीर्ण-शीर्ण हवेली का ऊपरी हिस्सा गिरा, सुबह आवागमन नहीं होने से बड़ा हादसा टला

लक्ष्मणगढ़3 घंटे पहले
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शुक्रवार तड़के एक जीर्ण-शीर्ण हवेली का ऊपरी हिस्सा ढह गया, लेकिन आवागमन नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। मामले के अनुसार कबूतरिया कुआं के पास स्थित डॉ. रमेश चूड़ीवाला चौधरी की पुश्तैनी हवेली के ऊपरी हिस्से में बना चौबारा खंडहर हो गया था जो शुक्रवार को तड़के करीब ठह बजे भरभरा कर ढह गया।

इससे इसके नीचे स्थित दुकान के टीनशैड को भी नुकसान हुआ है। गनीमत ही रही कि सुबह का समय होने से आवागमन बिल्कुल नहीं था। इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। डॉ. रमेश चूड़ीवाला के अनुसार चौबारे व दुकान को तोड़कर इसके स्थान पर नए निर्माण के लिए काफी दिनों से नगरपालिका में अनुमति के लिए फाइल लगा रखी है, लेकिन पालिका प्रशासन ने आवेदन पर करवाई नहीं की।

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