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मेडिकल कॉलेज:पांच साल बाद खत्म हुआ इंतजार 100 एमबीबीएस स्टूडेंट्स की पहली क्लास आज से

सीकर5 घंटे पहले
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  • अटैच एसके हॉस्पिटल में भी तैयारी पूरी, प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट्स की वार्ड में ड्यूटी लगाएंगे

सांवली में सोमवार से पहली बार एमबीबीएस स्टूडेंट की क्लास शुरू होगी। पहले साल 100 स्टूडेंट पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। स्टूडेंट को कॉलेज प्रशासन ने कैंपस में हॉस्टल में रूम अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। सांवली में मेडिकल कॉलेज का सपना 2016 में देखा गया था। जब केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में स्वीकृति मिली थी।

इसके बाद राज्य सरकार ने बजट में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। इसके बाद सांवली में आरएसआरडीसी ने कॉलेज भवन का निर्माण शुरू कराया। इसके बाद 2020 में कैंपस परिसर में प्रशासनिक भवन और हॉस्टल का निर्माण पूरा हुआ। 2020 में एमसीआई ने मेडिकल कॉलेज शुरू करने की परमिशन दे दी।

नीट एग्जाम के बाद दिसंबर माह में काउंसलिंग में कॉलेज में स्टूडेंट की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हुई। कॉलेज में 100 स्टूडेंट को प्रवेश मिला। प्रवेश के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्टूडेंट को हॉस्टल में रूम अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी है। सारे इंतजाम के बाद 1 फरवरी से कॉलेज में क्लास शुरू हो जाएंगी। शनिवार को कैंपस में फैकेल्टी और स्टूडेंट का परिचय सम्मेलन हुआ।
58 की फैकल्टी, सर्पोटिंग स्टाफ की नियुक्ति

मेडिकल कॉलेज में पहले वर्ष 58 जनों की फैकल्टी नियुक्त की है। इसमें प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है। इसके अलावा स्पोर्टिंग स्टाफ को भी नियुक्त किया है। मेडिकल कॉलेज से अटैच एसके हॉस्पिटल में भी तैयारियां पूरी कर ली है।

हॉस्पिटल में स्टूडेंट की प्रेक्टिस के लिए वार्डो में ड्यूटी लगाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डाॅ. केके वर्मा ने बताया कि कॉलेज प्रशासन 1 फरवरी से स्टूडेंट की क्लास शुरू कर रहा है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। 100 स्टूडेंट को प्रवेश मिला है। स्टूडेंट को हॉस्टल में रूम अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है।

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