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अहोई अष्टमी आज:ये मांं बेटियों के लिए रखती हैं अहोई अष्टमी का व्रत

सीकर4 घंटे पहले
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  • घर-घर में माता के प्रतीक स्वरूप दीवार पर आकृति बनाकर की जाएगी पूजा

सामान्यत : अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने बेटों के उज्ज्वल भविष्य व दीर्घायु के लिए रखती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बेटियों के लिए ये व्रत रखती हैं। ये माएं समाज को भी संदेश देती हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। इन महिलाओं का मानना है कि वर्तमान के समय में बेटियां किसी से कम नहीं है। जरूरत है उन्हें बेहतर शिक्षा देने की, वे हर मुकाम को हासिल कर सकती हैं।

पं अश्वनी मिश्रा ने बताया कि यह व्रत चांद देखकर शुरू किया जाता है और रात को तारों को देखकर सम्पन्न किया जाता है। यह व्रत बच्चों की सुख समृद्धि और उनकी दीर्घायु के लिए रखा जाता है। रविवार काे अष्टमी व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में अहाेई माता के प्रतीक स्वरुप दीवार का आकृति बनाकर पूजा की जाती है, या फिर कागज का पाना लगाकर पूजा करते हैं।

घंटाघर के पास रहने वाली सुमन डोकवाल ने कहा कि मेरी तीन बेटियां हैं। इन्होंने कभी बेटों की कमी महसूस नहीं होने दी। इन्हें बेहतर परवरिश दे रहे हैं। हर अहोई पर इसके लिए व्रत रखती हूं। ताकि तीनों बेटियों का भविष्य उज्जवल हो और वे स्वस्थ रहें।

घर आंगन अपार्टमेंट में रहने वाली अंशु सक्सेना ने कहा कि बेटी एक साथ दो-दो परिवारों को संभाल सकती है। मेरी एक बेटी है, जिसकी शादी हाे गई है, हम इसे ही बेटा मानते हैं। इसकी सफलता के लिए हर वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत रखती हूं।

राधाकिशनपुरा में रहने वाली मंजु त्यागी ने कहा कि मैं दोनों बेटियों की सुख-समृद्धि के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूं। इनकी तरक्की से हमारी तरक्की होगी। इनके लिए अहोई पर व्रत रखती हूं, ताकि मेरी बेटियां अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जीवन में सफल हों।

शीतला चौक में रहने वाली सुनीता दीक्षित का कहना है कि उनकी दो बेटियां हैं। दोनों ने कभी बेटे की कमी नहीं महसूस होने दी। उसे बेहतर शिक्षा देकर सफल देखने का सपना है। कभी भी बेटी पर मर्जी थोपने की कोशिश नहीं की। मैं बेटी के लिए ही अहोई अष्टमी का व्रत रखती हूं।

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