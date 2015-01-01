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  • Three Days Constable Recruitment Exam From Today: 1.78 Lakh Candidates Will Be Included, Mobile Jammer At Centers To Prevent Copying

कांस्टेबल भर्ती अभ्यर्थी लापरवाह:आज से तीन दिन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा : 1.78 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, नकल रोकने के लिए केंद्रों पर मोबाइल जैमर

सीकर4 घंटे पहले
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  • सोशल डिस्टेंस मुमकिन नहीं, लेकिन मास्क भी भूले
  • संस्थान की पहल : सैकड़ों अभ्यर्थियों के रहने-खाने की निशुल्क व्यवस्था की

जाट बोर्डिंग संस्थान की ओर से कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए गुरुवार को जाट बोर्डिंग में रहने- खाने की व्यवस्था की गई। संस्थान की इस पहल से सैकड़ों अभ्यर्थियों को मदद मिली। क्योंकि एग्जाम को लेकर शहर के ज्यादातर होटल और धर्मशालाएं पहले ही बुक हो चुकी है। लेकिन इस दौरान अभ्यर्थी कोरोना गाइडलाइन तोड़ते नजर आए। भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंस तो मुमकिन नहीं थी, लेकिन ज्यादातर अभ्यर्थियों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। छह से आठ नवंबर तक जिले के 52 केंद्रों पर होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 1.78 लाख अभ्यर्थी शामिल हाेंगे। परीक्षा दो पारियों में सुबह नाै से 11 बजे और दाेपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। परीक्षा सेंटराें पर नकल रोकने के लिए मोबाइल जैमर लगाए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में नकल अाैर गड़बड़ी राेकने के लिए पुलिस के खुफिया तंत्र काे मुस्तैद कर दिया गया है।

जाे संदिग्ध गतिविधियाें पर नजर रखेगा। एएसपी डा. देवेंद्र शर्मा ने बताया कि एसपी डाॅ. गगनदीप सिंगला के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं। मंगलसूत्र, माेबाइल, घड़ी, चेन पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अच्छी गुणवत्ता का मास्क लगाकर आना होगा। तय समय से दाे घंटे पहले प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा से अाधे घंटे पहले अभ्यर्थियों की एंट्री बंद कर दी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की 52 टीमें करेंगी स्क्रीनिंग

सीएमएचओ डॉ अजय चौधरी ने बताया कि जिले में आयोजित होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 52 टीमें लगाई गई है। टीमें प्रथम पारी में सुबह सात से नौ बजे तक और द्वितीय पारी में एक से तीन बजे तक अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करेंगी।

भाजपा ने भी रहने खाने की व्यवस्था की

भाजपा जोन संख्या दो ने भी रहने खाने की निशुल्क व्यवस्था की गई। अध्यक्ष गौरव दीक्षित ने बताया कि अभ्यर्थियों के कॉल लेटर और आधार कार्ड से पहचान उन्हें प्रवेश दिया गया।

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