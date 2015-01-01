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हादसा:नेशनल हाईवे 11 पर हुए दो सड़क हादसों में 3 घायल, एक को किया रैफर

रतनगढ़3 घंटे पहले
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चूरू रोड व नेशनल हाईवे 11 पर गुरुवार को हुए दो हादसों में तीन लोग घायल हो गए। एएसआई हरेंद्र मल्होत्रा पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस संबंध में थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार एनएच 11 पर ओवरब्रिज के पास दो बाइक की भिड़ंत में एक बाइक पर सवार सत्यनारायण प्रजापत निवासी रतनगढ़ व दूसरी बाइक पर सवार विजय कुमार निवासी सिमसिया घायल हो गए।

घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां से विजय को रैफर कर दिया। टक्कर सुनकर सामाजिक कार्यकर्ता कमल सांगानेरिया पहुंचे और वाहनों को रोकने का प्रयास किया। लालपुरा निवासी सुनील कुमार बाना सड़क पर तड़पते घायलों को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। वहीं. रतनगढ़ से जालेऊ की तरफ बाइक पर जा रहा एक युवक गाय को बचाने के प्रयास में बाइक फिसलने पर घायल हो गया।

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