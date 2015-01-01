पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छठ पूजा:आज उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा

सीकर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सूर्य उपासना के चार दिवसीय महापर्व डाला छठ पूजा के पूर्व संध्या काल में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य व्रतियों ने अर्पित किया। शनिवार (21 नवंबर) काे उगते सूर्य काे अर्घ्य देने के साथ डाला छठ पूजा का समापन हाेगा।

छठ पूजा के तीसरे दिन शुक्रवार काे जलस्रोतों पर अस्त हाेते सूर्य काे अर्घ्य दिया। इस बार लोगों ने घरो में गड्‌ढ़े बनाकर उसमें पानी भरकर उसी में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। कुछ श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना की। वहीं कुछ ने मास्क नहीं लगा रखा था। शनिवार काे सूर्य की प्रथम किरण काे अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ छठ पूजा का समापन हाेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें