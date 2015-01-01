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आईएफएस ऑफिसर की पहल:साइकिल से 1400 किमी का सफर करके पर्यावरण व सेहत का संदेश देंगे

सीकर33 मिनट पहले
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आईएफएस ऑफिसर की पहल

प्रदेश के एक आईएफएस ऑफिसर केसी मीणा (ईडब्ल्यूएफ) ने लोगों को फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का मैसेज देने के लिए साइकिल यात्रा शुरू की। वे टीम के साथ 1400 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस सफर में उसके साथ और भी लोग हैं, जिनमें 15 साल के स्टूडेंट्स से लेकर 52 साल के प्रोफेशनल व गवर्नमेंट ऑफिसर भी शामिल हैं।

9 दिन में यह टीम करीब 1400 किमी की सफर साइकिल से तय करेगी। राइड के दौरान टीम राजस्थान के करीब 11 जिलों में भ्रमण कर लोगों को पर्यावरणीय सुरक्षा व स्वस्थ समाज का मैसेज देगी। टीम 22 दिसंबर को वापस जयपुर लौटेगी।

संस्था सचिव उत्कर्ष त्रिपाठी ने बताया कि यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। आईएफएस केसी मीणा ने कहा कि पर्यावरण को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें दैनिक जीवन में भी साइकिल का उपयोग करना चाहिए।

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