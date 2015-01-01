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समस्या:ट्यूबवैल 10 दिन से बंद, लोग पानी के लिए परेशान

तारपुरा2 दिन पहले
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ग्राम पंचायत तारपुरा में लगभग दस दिन से वार्ड 14 में जलदाय विभाग का ट्यूबवैल बंद है। इससे सांसी मोहल्ले के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसी वार्ड में आम रास्ते पर बनी टंकी भी 10 दिन से सूखी पड़ी है। लोगों का कहना है कि इसकी तीन चार बार मोटर जल गई। लोगों का कहना है कि विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को इस संबंध में कई बार अवगत करवा दिया गया। लेकिन अनदेखी के चलते कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों को पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।

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