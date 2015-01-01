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शेखावाटी विश्विद्यालय के पीछे जमीन आवंटन का मामला:यूडीएच ने आर्य शिरोमणी संस्था और भोपा समाज छात्रावास के जमीन आवंटन को अवैध माना, निरस्त होंगे यूआईटी के आदेश

सीकरएक घंटा पहले
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यूनिवर्सिटी के पीछे जीएसएस के पास आवंटित की गई जमीन।
  • यूआईटी ने 23 जून को आर्य शिरोमणी संस्थान सहित अन्य को लीज पर दी थी जमीन
  • तत्कालीन कलेक्टर और यूआईटी सचिव ने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम को दरकिनार किया

नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) ने कटराथल में शेखावाटी विश्विद्यालय के पास छह महीने पहले दो एनजीओ को यूआईटी द्वारा आवंटित की गई जमीन के निर्णय को गलत माना है। विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने आवंटन को अवैध मानते हुए निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही आवंटन करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जून 2020 में यूआईटी ने तीन एनजीओ को नियमों के खिलाफ करोड़ों की जमीन कोड़ियों में आवंटित कर दी थी। दैनिक भास्कर ने इस मामले का खुलासा किया था।

मामले में नगरीय विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव त्रिभुवन ने आदेश जारी किया कि आर्य शिरोमणि संस्था और भोपा विकास समिति को छात्रावास के लिए किया गया भू आवंटन अनियमित व अवैध है। ऐसे में आवंटन को निरस्त कर तीन दिन में भूमि पर कब्जा लेकर अवगत करवाएं।

इसके साथ नियमों को दरकिनार कर जमीन आवंटन करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। उल्लेखनीय है जून 2020 में यूआईटी कार्यवाहक चेयरमैन व तत्कालीन कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंह देव, यूआईटी सचिव हरफूल पंकज ने नियमों को दरकिनार करते हुए इन संस्थाओं को बेशकीमति जमीन रियायती दर पर आवंटित की थी।

इस जमीन की बाजार कीमत करीब दो-दो करोड़ रुपए हैं। तत्कालीन कलेक्टर ने ही श्याम मंदिर कमेटी को गोशाला संचालन के लिए खाटू-रींगस पर जमीन आवंटित की थी। मामला सामने आने के बाद राजस्व विभाग ने इस आवंटन को भी गलत मानते हुए आगामी प्रक्रिया पर रोक लगा थी।

आवेदन की जांच कर पूरा प्रस्ताव तैयार किया
सचिव होने के नाते पंकज हरफूल ने आवेदनों की जांच कर जमीन आवंटन के प्रस्ताव तैयार किए। एजेंडे में जमीन आवंटन के बिंदू शामिल करते हुए फाइल तत्कालीन कलेक्टर व कार्यवाहक यूआईटी चेयरमैन यज्ञ मित्र सिंह देव के समक्ष पेश की। जमीन आवंटन योग्य है या नहीं इन नियमों की जांच सचिव द्वारा ही की जाती है।

जमीन आवंटन को लेकर अंतिम फैसला लिया
यूआईटी चेयरमैन का चार्ज तत्कालीन कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंह देव के पास था। समस्त निर्णय कलेक्टर की सहमति से हुए। यूआईटी सचिव की ओर से पेश की गई फाइलों पर जमीन आवंटन का आखिरी निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया गया था। 23 जून को हुई यूआईटी ट्रस्ट की 19वीं मीटिंग में जमीन आवंटन के प्रस्ताव मंजूर किए गए।

जमीन की कीमत का गणित : शेखावाटी विवि और हाईवे के नजदीक, 60 फीट चौड़े रास्ते पर थे भूखंड

संस्थाओं को डीएलसी दर पर आवंटित की गई जमीन की मार्केट वेल्यू 400 गुना ज्यादा है। 52 हजार रुपए मंख आवंटित एक भूखंड की बाजार कीमत दो करोड़ रुपए से ज्यादा है। क्योंकि जयपुर-झुंझुनूं हाई-वे पर स्थिति शेखावाटी विश्वविद्यालय के पास आवंटित भूखंड के सामने 60-60 फीट के रास्ते दिए गए थे।

आर्य शिरोमणी अनुसंधान एवं विकास संस्थान सीकर ने जड़ी बुटियां उगाने एवं इन पर अनुसंधान व भवन निर्माण के लिए जमीन आवंटन का आवेदन यूआईटी में पेश किया। संस्थान को 1050 वर्ग गज जमीन डीएलसी दर पर आवंटित की गई। इसके साथ ही 1000 वर्ग मीटर जमीन भोपा समाज विकास समिति छात्रावास और 1050 वर्ग मीटर जमीन डा. बीआर अंबेडकर विचार मंच समिति को डीएलसी दर पर 99 साल की लीज पर जमीन आवंटित की गई। 1500 वर्ग मीटर जमीन सबलपुरा में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग को निशुल्क दी गई।

अब चुप्पी : नियमानुसार आवंटन का दावा करने वाले यूआईटी सचिव ने फोन तक नहीं उठाया
जमीन आवंटन में नियमों की पालना का दावा करने वाले अफसर अब चुप्पी साधे हुए हैं। तत्कालीन कलेक्टर और यूआईटी सचिव ने जमकर मनमानी की। मास्टर प्लान से लेकर हाईकोर्ट आदेशों तक की पालना नहीं की गई। चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन आवंटन की गई है।

भास्कर द्वारा मामले का खुलासा किए जाने के बावजूद अफसर दावा करते रहे कि जमीन आवंटन सही किया गया है। अब नगरीय विकास विभाग द्वारा आवंटन को अवैध घोषित करने पर दैनिक भास्कर ने यूआईटी सचिव हरफूल पंकज से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

पड़ताल : इन नियमों की पालना नहीं होने पर जमीन आवंटन को अवैध माना

1. आवंटन पर नहीं मांगी आपत्ति : यूआईटी ने आर्य सिरोमणी अनुसंधान, भोपा समाज विकास समिति छात्रावास, डा. बीआर अंबेडकर विचारमंच समिति सहित अन्य को जमीन आवंटित किए जाने की सूचना सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कर आपत्ति नहीं मांगी। भू-आवंटन नीति के 4.2 में स्प्ष्ट है कि आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर यूआईटी की वेबसाइट पर सूचना अपलोड कर आमजन से आपत्ति लेनी होगी। 2. भू-उपयोग परिवर्तन बगैर आवंटन : यह जमीन यूआईटी के परिधी नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में आती है। मास्टर प्लान में भू-उपयोग निर्धारित किए बिना संस्थानों को जमीन दे दी गई। नीति के उपनियम 6.18 में स्पष्ट है कि परिधि नियंत्रण पट्टी में आवंटन के लिए प्रस्तावित भूमि के भू उपयोग परिवर्तन के लिए आवंटी (यूआईटी) द्वारा अपने स्तर पर यथा आवश्यकता हाईकोर्ट से स्वीकृति लेनी होगी। 3. मास्टर प्लान की पालना नहीं : संस्थाओं को जमीन आवंटन में यूआईटी द्वारा मास्टर प्लान के भू-उपयोग परिवर्तन की पालना नहीं की गई। नियम : आवंटन नीति के उप नियम 8.14 में उल्लेख है कि मास्टर प्लान में अंकित उपयोग के अनुसार ही भूमि आवंटित की जाएगी। अन्यथा आवंटन से पहले यथा आवश्यकता भू-उपयोग परिवर्तन करना होगा। 4. बेशकीमती जमीन का आवंटन गलत : आर्य सिरोमणी संस्थान को यूआईटी ने 60 फीट रास्ता के साथ एक करोड़ रुपए बाजार भाव की जमीन सरकारी भावों पर आवंटित कर दी। नियम : भूमि आवंटन नीति 2015 के उप नियम 1.3 में स्पष्ट है कि बेशकीमती जमीन को रियायती दर आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। यह निकाय की आय बढ़ाने का स्रोत है।

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