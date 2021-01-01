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किसान आंदोलन:संयुक्त किसान मोर्चा ने एक दर्जन गांवों में किसान चौपाल कर शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचने की तैयारी की

सीकर3 घंटे पहले
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सीकर जिला संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान आंदोलन की तैयारियों को लेकर जिले के एक दर्जन से ज्यादा गांवों में किसानों ने किसान चौपाल की। जिनमें एक बार फिर 2 फरवरी को जत्थों के रुप में किसानों ने शाजहांपुर बोर्डर पर पहुंचने का निर्णय किया। मोर्चा के प्रवक्ता बी एल मील ने बताया कि 2 फरवरी शाहजहांपुर बॉर्डर पर सीकर से किसानों के क्रमिक जत्थे रवाना होंगे।

इसके लिए सीकर के कोलीड़ा, कटराथल, कुदन, दौलतपुरा, पोसानी, भादवासी, तारपुरा, बेरी, धर्मशाला, दादिया, पालड़ी, जेरठी सहित अनेक गांवों में किसानों ने रविवार को किसान चौपाल आयोजित कर तैयारियों को अंतिम रुप प्रदान किया। वक्ताओं ने कहा सरकार तीनों कृषि कानूनों का वापस नहीं लेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

किसान चौपाल में संयुक्त किसान किसान मोर्चा के रतन सिंह पिलानिया, दिनेश जाखड़, कॉमरेड हरिसिंह गढ़वाल ,चोखाराम बुरड़क, निरंजन चौधरी ,बनवारी लाल चौधरी, बी एल मील, महेंद्र डोरवाल, मुकेश बिजारणिया ,कोलीड़ा सरपंच शिवपाल सिंह मील, दौलतपुरा सरपंच दिनेश आर्य, तारपुरा सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत भींचर, कुदन सरपंच सुल्तान सिंह सुंडा आदि मौजूद थे।

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