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टीकाकरण:फ्रंट लाइन वर्करों का वैक्सीनेशन आज से, पहले दिन राजस्व विभाग के 641 कर्मचारियों को लगेगा टीका

सीकर4 घंटे पहले
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  • कल निकाय कर्मियों का वैक्सीनेशन, 6 को पुलिसकर्मियों काे लगेगा टीका

फ्रंट लाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू होगा। पहले दिन जिले में 10 जगह राजस्व विभाग के 641 कर्मचारियों को स्टाफ को टीका लगेगा। बुधवार शाम को वीसी के जरिए दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों से जानकारी ली।

स्वास्थ्य विभाग ने 16 जनवरी से हैल्थ वर्करों का वैक्सीनेशन शुरू किया। पहले दिन से विभाग कोविन-एप की समस्या से जूझता रहा, लेकिन कोविन एप की समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला। इसलिए दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्करों के वैक्सीनेशन के दौरान समस्या बढ़ सकती हैं। एप में लाभार्थी के रजिस्ट्रेशन और उसके नाम को सर्च करने में दिक्कत आ रही है। स्पीड स्लो होने के कारण एक लाभार्थी के टीका लगाने में तय समय से ज्यादा वक्त लग रहा है। कोविन-एप में आधार वेरिफिकेशन भी नहीं हो पा रहा है।

इसलिए रजिस्टर्ड फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाने में दिक्कत बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग बुधवार रात तक राजस्व विभाग के 641 लोगों का कोविन एप में रजिस्ट्रेशन करने में जुटा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि दूसरे चरण में 6 हजार फ्रंट लाइन वर्करों का टीका लगाया जाएगा। दूसरा चरण पूरा होने के लिए 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीके लगाए जाएंगे। आरसीएचओ डाॅ. निर्मलसिंह ने बताया कि गुरुवार को राजस्वकर्मियों का टीकाकरण शुरू होगा। राजस्व कर्मियों के रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। शुक्रवार को निकायकर्मियों और शनिवार को पुलिस जवानाें का टीकाकरण होगा। इनकी लिस्टें तैयार की जा रही है।

प्रदेश में 2 लाख 39 हजार को लगाए जाएंगे टीके
प्रदेश में 2 लाख 39 हजार फ्रंट लाइन वर्करों का दूसरे चरण में टीकाकरण होगा। दूसरे चरण में राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायतीराज विभाग और पुलिस कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे।
धोद और सीकर तहसील के स्टाफ को एसके और मित्तल हॉस्पिटल में लगाए जाएंगे टीके : धोद और सीकर के राजस्व कर्मियों के एसके और मित्तल हॉस्पिटल में टीके लगाए जाएंगे।

एसके हॉस्पिटल में दो टीकाकरण साइड तैयार की गई है। मित्तल हॉस्पिटल में एक साइड खोली गई है। एसके हॉस्पिटल, मित्तल हॉस्पिटल, सीएचसी लक्ष्मणगढ़, कपिल हॉस्पिटल नीमकाथाना, सीएचसी श्रीमाधोपुर, सीएचसी खंडेला, सीएचसी दांतारामगढ़, सीएचसी फतेहपुर, सीएचसी रामगढ़-शेखावाटी में टीके लगेंगे।

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