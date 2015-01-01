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पंचायतीराज चुनाव:अजीतगढ़ पंचायत समिति के 23 वार्डों में एक दिसंबर को मतदान, 156 बूथों पर डाले जाएंगे वोट

अजीतगढ़3 घंटे पहले
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  • ग्राम पंचायत करड़का में पंचायत समिति के वार्ड एक के लिए छह बूथों पर होगा मतदान

नवगठित अजीतगढ़ पंचायत समिति के 23 वार्डों में एक दिसंबर को पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए 156 बूथों पर मतदान होगा। रिटर्निंग अधिकारी अनिल महला व सहायक रिटर्निंग अधिकारी जयपाल सिंह शेखावत ने बताया कि ग्राम पंचायत करड़का में पंचायत समिति के वार्ड एक के लिए राउमावि करड़का में छह बूथों पर मतदान होगा। ग्राम पंचायत चीपलाटा स्थित राउमावि में छह बूथ व राउप्रावि सकराय में पांच बूथों पर पंचायत समिति के वार्ड दो व तीन के लिए मतदान, ग्राम पंचायत सांवलपुरा तंवरान के राउमावि में पांच बूथों पर वार्ड तीन व नौ के लिए मतदान होगा।

ग्राम पंचायत दीपावास के राउमावि में सात बूथों पर वार्ड आठ व चार के लिए, ग्राम मोकलवास के राउमावि ढाणी चेच्यावाली में पांच बूथों पर वार्ड सात व चार के लिए मतदान, ग्राम पंचायत लादीकाबास में रामावि में पांच बूथों पर वार्ड पांच के लिए मतदान, ग्राम पंचायत टोडा के राउमावि में छह बूथों पर वार्ड पांच छह व सात लिए मतदान, ग्राम पंचायत जुगलपुरा के राउमावि में पांच बूथों पर वार्ड नौ के लिए मतदान, ग्राम पंचायत हाथीदेह के राउमावि में पांच बूथों पर वार्ड 10 के लिए, ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी के राउमावि में छह बूथों पर 11 व 12 के लिए मतदान, ग्राम हरदासकाबास के राउमावि में पांच बूथों पर वार्ड 11 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत सिहोड़ी में राउमावि में 10 बूथों पर वार्ड 13 के लिए मतदान, ग्राम आसपुरा में राउमावि में पांच बूथों पर वार्ड 14 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत गढ़टकनेत के राउमावि में नौ बूथों पर वार्ड 15 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत दिवराला के राउमावि में 12 बूथों पर वार्ड 16 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत जुगराजपुरा के राउमावि में 11 बूथों पर वार्ड 17 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत अजीतगढ़ के राउमावि में 15 बूथों पर वार्ड 18 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत हथौरा के रामावि में छह बूथों पर वार्ड 15 व 17 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत पीथलपुर की राउमावि में पांच बूथों पर वार्ड 19 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत रायपुर जागीर के राउमावि में छह बूथों पर वार्ड 20 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत खटकड़ में राउप्रावि संस्कृत पुराने भवन में छह बूथों पर वार्ड 21 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत टटेरा के राउमावि में पांच बूथों पर वार्ड 23 के लिए मतदान, ग्राम पंचायत किशोरपुरा में राउमावि में पांच बूथों पर वार्ड 22 के लिए मतदान होगा।

निर्दलीय उम्मीदवारों की ट्रैक्टर रैली में गूंजे वंशवाद के खिलाफ नारे

नगर पालिका क्षेत्र से शुक्रवार को प्रारंभ हुई निर्दलीय उम्मीदवारों की ट्रैक्टर रैली में वंशवाद के खिलाफ जमकर नारे गूंजे तथा अनेक स्थानों पर ट्रैक्टर रैली का स्वागत कर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया गया। एडवोकेट सुभाष मील खंडेला ने कहा कि वंशवाद समाप्त होने के बाद ही साधारण परिवार के युवाओं का राजनीति में नंबर आएगा। क्षेत्र में वंशवाद के खिलाफ आज आमजन खड़ा होकर संघर्ष कर रहा है। आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा।

कुछ लोग बड़े नेताओं से डरते हैं और खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इससे पहले जिला परिषद सदस्य निर्दलीय उम्मीदवार युवा नेता सुभाष बाजिया, पंचायत समिति सदस्य निर्दलीय उम्मीदवार रिछपाल सिंह लांपुवा, डोन सागर बाजिया, सिकंदर धायल, सतीश चावला, गाेपाल आदि उम्मीदवाराें ने वंशवाद के खिलाफ नारेबाजी की।

ट्रैक्टर रैली सुबह आठ बजे बाईपास मार्ग स्थित जिला परिषद सदस्य निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष बाजिया के कार्यालय के प्रारंभ की गई। इसका समापन रात नौ बजे महरोली ग्राम में किया गया। रैली का कोटड़ी धायलान, दादियारामपुरा, पुरोहित का बास, तपीपल्या, आभावास, संतोषपुरा, लांपुवा, भोपतपुरा, मालाकाली, जैतूसर, गुढ़ा, महरोली सहित अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। अनेक संगठनों के पदाधिकारियों व लोगों ने वंशवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए समर्थन देने की बात कही।

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