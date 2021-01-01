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  • Woman Forgot A Bag Full Of Jewelery Worth Rs 5 Lakh In Private Bus, Returned The Bag After Identifying The Original Owner

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दिखाई ईमानदारी:प्राइवेट बस में महिला भूल गई 5 लाख रुपए के आभूषण से भरा बैग, असल मालिक की पहचान कर लौटाया

सीकर15 मिनट पहले
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बस चालक रिंकू विश्नोई मानगढ़ निवासी महिला को गहनों का बैग लौटाते ​हुए  - Dainik Bhaskar
बस चालक रिंकू विश्नोई मानगढ़ निवासी महिला को गहनों का बैग लौटाते ​हुए 

कस्बे के अजीतगढ़ में एक प्राइवेट बस ड्राइवर ने ईमानदारी का परिचय देते हुए लाखों रुपए के गहनों से भरा बैग असल मालिक को लौटा दिया। ये बैग महिला बस में ही भूल गई थी। जब स्थानीय लोगों को जानकारी लगी तो ईमानदार ड्राइवर का सम्मान किया।

अजीतगढ़ से बुटाटी धाम के लिए प्राइवेट बस के ड्राइवर विकास उर्फ रिंकू विश्नोई और कंडक्टर अशोक विश्नोई चलते है। 24 जनवरी को बस में मानगढ़ निवासी नीम कंवर नागौर के नावां से सवार होकर आ रही थी, नीम कंवर करीब पांच लाख रुपए के गहनों से भरा हुआ बैग बस में उतरते समय भूल गई।

घर जाकर महिला ने सामान को संभाला तो गहनों वाला बैग नहीं देखकर घबरा गई। इस पर महिला ने काफी पड़ताल की, लेकिन नहीं मिलने पर बस चालक—परिचालक से संपर्क साधा। चालक रिंकू विश्नोई ने बैग को संभालकर रख रखा था, लेकिन असल मालिक की जानकारी के लिए नीम कंवर से अंदर रखे हुए सामान उनके रंग और संख्या के बारे में जानकारी की।

सही जवाब होने पर बैग महिला को सुरक्षित लौटा दिया। गहने और सामान सुरक्षित देख पीड़ित महिला दोनों का आभार जताते हुए रोने लगी। इस दौरान समाजसेवी जितेंद्र अग्रवाल, एक दिन गांव के लिए अभियान संयोजक चैतन्य कुमार मीणा व अभियान से जुड़े युवा, संत श्री नारायण दास यूथ मंडल सचिव धनंजय सिंह समेत अनेक लोग मौके पर जमा हो गए। सभी ने बस ड्राइवर और कंडक्टर का अभिनंदन किया।

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