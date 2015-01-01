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जागरुकता:महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी

दांतारामगढ़3 घंटे पहले
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महिला एवं बाल विकास विभाग की और से इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना व राजश्री योजना व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना की जानकारी दी। उपनिदेशक सुमन पारीक ने बताया कि दांतारामगढ़ में महिला कल्याण अधिकारी (आंगनबाड़ी केन्द्र) नीलम गढ़वाल व ब्लॉक सुपरवाईजर सुनिता ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी दी।

इस दौरान ब्लॉक के समस्त ग्राम साथिन व ग्रामवासी उपस्थित रहें। इसी प्रकार पिपराली की ग्राम पंचायत रैवासा में महिला अधिकारिता विभाग की महिला सुपरवाईजर निशा मौर्य, महिला शक्ति केन्द्र सीकर के जिला समन्वयक मुकेश कुमार ने ग्राम साथी व उपस्थित महिलाओं को इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की जानकारी देते हुए योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया।

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