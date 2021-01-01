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कार्यपालक समिति में चेयरमैन को बनाया अध्यक्ष:पिलानी नगरपालिका में समितियों का गठन, भाेमिया बने वित्त समिति अध्यक्ष

पिलानी3 घंटे पहले
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राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरपालिका पिलानी में बुधवार को समितियों का गठन किया गया। लिपिक राजेश ने बताया कि कार्यपालक समिति में चेयरमैन हीरालाल नायक को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दीपिका शर्मा, पार्षद मनोज आलड़िया, कमलकांत, फूलसिंह सैनी, अशोक सैनी, सरिता नायक को सदस्य, वित्त समिति में पार्षद किशन भोमिया को अध्यक्ष व पार्षद संदीप, कमलकांत, सुमन, फूलसिंह सैनी, नबील खान व मक्खन चोटिया को सदस्य, स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति में पार्षद विनोद शर्मा को अध्यक्ष व पार्षद सरिता सैनी, मंजू सैनी, दिनेश देवी, विकास जाखोदिया, फूलसिंह सैनी व नबील खान को सदस्य, भवन अनुज्ञा व संकर्म समिति में पार्षद ताराचंद सैनी को अध्यक्ष व पार्षद पुनित शर्मा, चंदन, सरिता सैनी, सरिता नायक, फूलसिंह सैनी व कमलकांत को सदस्य, अपराधो का शमन व समझौता समिति में पार्षद पुनित शर्मा को अध्यक्ष व पार्षद विनोद शर्मा, सलीम, दिनेश देवी, विनोद देवी, मक्खन चोटिया व नबील खान को सदस्य, गंदी बस्ती सुधार समिति में पार्षद मंजूदेवी को अध्यक्ष, पार्षद सरिता सैनी, सरोज सैनी, ताराचंद सैनी, विनोद शर्मा, अशोक सैनी व नबील खान को सदस्य, नियम और उपनियम समिति में पार्षद डॉ. हरिसिंह सांखला को अध्यक्ष, पार्षद मैनादेवी, विकास जाखोदिया, चंदन, विनोद देवी, सरोज सैनी, महावीर को सदस्य, सार्वजनिक मार्गो, स्थानो व भवनो में रोशनी समिति में पार्षद चंदन को अध्यक्ष, पार्षद प्रदीप चोटिया, ओमप्रकाश, देवेंद्र सिहाग, विशाल नायक, पंकज भोमिया, राजेश शर्मा को सदस्य तथा महिला और बाल विकास गरीबी उन्मूलन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरुरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति में पार्षद विकास जाखोदिया को अध्यक्ष, पार्षद भगवती सैनी, सरिता सैनी, दिनेश देवी, धर्मेद्र नेहरा, सरोज सैनी व आशादेवी को सदस्य नियुक्त किया गया है।

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