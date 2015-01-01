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सम्मान:पिलानी के सुरेंद्र चौधरी बने लोहारू बार संघ के अध्यक्ष, पिलानी में किया स्वागत

पिलानी2 घंटे पहले
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गणेश कॉलोनी पिलानी के एडवोकेट सुरेन्द्र चौधरी लोहारू बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा बार कौंसिल के निर्देशन में पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में हुए चुनावों के परिणामों की घोषणा की गई। इसमें एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी विनोद श्योराण को 84 वोटों से हराया। सुरेंद्र चौधरी को कुल पड़े 137 वोटों में से 110 मत मिले।

फरटिया के विनोद को मात्र 26 वोट मिले। चुनाव कमेटी के चेयरमैन शीशराम बड़दू के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए गणेश कालोनी पिलानी के सुरेंद्र चौधरी, विनोद श्योराण तथा दयानंद सांगवान ने आवेदन किया था। शुक्रवार को सुबह नौ बजे शाम साढ़े चार बजे तक 145 मतदाताओं में से 137 वकीलों ने वोट डाले। एक वोट रद्द किया गया। अध्यक्ष बने सुरेंद्र चौधरी को 110 मत से भारी जीत मिली। अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने अपनी जीत का श्रेय लोहारू बार के सभी वकीलों के सहयोग को दिया।

उनके अध्यक्ष बनने पर पिलानी के पूर्व अध्यक्ष राजेश पूनिया, प्रमोद पूनिया, पंकज शर्मा, पवन शर्मा, विजय झाझड़िया, अजय कुलहार, विजय शेखावत, राजेश डाला, गणेश कालोनी निवासी विकास सोनी पार्षद, कुलदीप शेखावत, करणीसिंह, पवन बुडाकिया, बहादुर सिंह पूनियां, अश्वनी शर्मा, सतीश धनखड़, मास्टर दुलीचंद लंबोरिया, मनोज दूदी, मास्टर मनोज, नफेसिंह सेन सहित अन्य लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

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