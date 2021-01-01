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चैंपियनशिप:जयपुर के सुरेश और अनुराधा रहे प्रथम

पिलानी2 घंटे पहले
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  • पिलानी में चल रही है 40वीं राज्य सीनियर मैन एंड वीमेन पॉवर लिफ्टिंग

रामलीला मैदान में झुंझुनूं जिला पॉवर लाफिंग संघ के तत्वावधान में चल रही 40वीं राज्य सीनियर मैन एंड वीमेन पॉवर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में विभिन्न वर्गो के इवेंट्स हुए। जिला पॉवर लिफ्टिंग संघ अध्यक्ष डॉ. नवीन ठोलिया, जिला सचिव एडवोकेट हेमंत श्योराण ने बताया कि बॉयज 59 किग्रा वर्ग में सुरेश कुमार जयपुर प्रथम, मोनू कुमार जोधपुर द्वितीय व प्रशांत चौधरी धोलपुर तृतीय, 66 किग्रा वर्ग में हिमांशु उदयपुर प्रथम, र्हित्यम शर्मा उदयपुर द्वितीय व चंद्र प्रकाश बीकानेर तृतीय, 74 किग्रा में आदर्श तंवर बीकानेर प्रथम, गौरव उदयपुर द्वितीय व विक्रम जोधपुर तृतीय तथा 83 किग्रा में सुनिल जोधपुर प्रथम, रितांशु खन्ना अलवर द्वितीय व पंकज कुमार धोलपुर तृतीय रहे।

गर्ल्स केटेगरी के 47 किग्रा में अनुराधा कुमावत जयपुर प्रथम, हुमांशी गुर्जर दौसा द्वितीय व किरण गुर्जर दौसा तृतीय, 52 किग्रा में कंचन स्वामी बीकानेर प्रथम, पिस्ता बाई गुर्जर दौसा द्वितीय व रिंकी चौधरी जयपुर तृतीय तथा 57 किग्रा में माला उदयपुर प्रथम, ममता चौधरी दौसा द्वितीय व नर्बदा सैन बीकानेर तृतीय रही। इस मौके पर राजस्थान राज्य पॉवर लिफ्टिंग संघ के सचिव विनोद साहू व सैनिक संघ झुंझुनूं के पूर्व अध्यक्ष कप्तान रंगपाल ठोलिया सहित अन्य लोग मौजूद थे।
जिला स्तरीय क्रॉसकंट्री में राकेश व निशा एवं अजीत व आरती रहे विजेता

जिला एथेलेटिक्स संघ के तत्वावधान में रविवार को जिला स्तरीय क्रॉसकंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झेरली रोड स्थित करणी माता मंदिर से शरु हुई प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि नगरपालिका पिलानी चेयरमैन हीरालाल नायक व संघ अध्यक्ष नरेंद्रसिंह राठौड़ ने धावको को रवाना किया।

पुरुष वर्ग में बजरंगसिंह प्रथम, राहुल सैनी द्वितीय व देवेंद्र तृतीय तथा महिला में कोमल प्रथम, अल्का नेहरा द्वितीय व लक्ष्मी तृतीय, 20 आयुवर्ग के बालक वर्ग में संदीप प्रथम, राजन द्वितीय व राकेश कुमार तृतीय तथा बालिका वर्ग में सुचिका प्रथम व मीनाक्षी द्वितीय रहे।

आयुवर्ग 18 के बालक में अजीत कुमार प्रथम, प्रदीप द्वितीय व विक्रमसिंह तृतीय तथा बालिका वर्ग में आरती गोदारा प्रथम, आरती द्वितीय व ज्योति तृतीय तथा आयुवर्ग 16 के बालक वर्ग में राकेश प्रथम, अनिश द्वितीय व सुमित तृतीय एवं बालिका वर्ग में निशा शर्मा प्रथम, खुशबू द्वितीय व साक्षी तृतीय रहे।

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