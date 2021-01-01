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बैठक:विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की बैठक

पिलानी7 घंटे पहले
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विप्र फाउंडेशन की पिलानी महिला इकाई की बैठक रविवार को जिला प्रभारी डॉ. आशा शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरकार के महिला सशक्तिकरण व आत्मनिर्भरता कार्यक्रम में सहभागिता करने पर चर्चा की गई। हॉबी क्लास, सिलाई, कढाई, बुनाई सीखाना, मंगोड़ी, पापड़ निर्माण व अचार बनाना सीखाना सहित अन्य मुददो पर चर्चा की गई।

बैठक में क्षमा भार्गव, पूनम शर्मा, आशा शर्मा, मीनू शर्मा, अनिता मिश्रा, सुनिता रुंथला, इति शर्मा, प्रमिला शर्मा, रेखा शर्मा, उर्मिला शर्मा, सुचित्रा शर्मा सहित अन्य महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर महिला सदस्यों ने कस्बे की कच्ची बस्तियों में जाकर बच्चो को बिस्कुट, रेवड़ी, मूंगफली व फल वितरित किए।

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