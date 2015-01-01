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सहायता:दिव्यांगों को 27 ट्राई साइकिल प्रदान की

राजलदेसर4 घंटे पहले
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राजलदेसर युवा विकास समिति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शुक्रवार को राजलदेसर गोशाला के बाजोरिया सत्संग हाल में दिव्यांगजनों को निशुल्क ट्राई साइकिल व बैसाखी वितरित की गई। समाजसेवी छतरसिंह दूगड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक अशफाक खान थे।

अतिथि विशिष्ट अतिथि अधिशाषी अधिकारी प्रवीणकुमार शर्मा, चिकित्सा प्रभारी डॉ. संजय बुंदेला, समाजसेवी रमेश सारस्वत, विभाग के कनिष्ठ सहायक लाखनसिंह बीका, समिति अध्यक्ष कैलाश सोनी व पूर्व अध्यक्ष पवन बोथरा थे।

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