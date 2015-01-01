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सेवा:पशुपालकों को उन्नत पशुपालन व अन्य विभागीय याेजनाओं की जानकारी दी

रतनगढ़3 घंटे पहले
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पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में आयोजित दो दिवसीय पशुपालन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की अनुसूचित जाति उपयोजना एवं प्रसार शिक्षा निदेशालय राजूवास बीकानेर की ओर से आयोजित उन्नत पशुपालन जैविक पशुपालन प्रशिक्षण शिविर में निदेशक प्रसार शिक्षा प्रोफेसर राजेशकुमार धूडिया ने पशुपालकों को ऑनलाइन संबोधित किया।

केंद्र प्रभारी डॉ. मुकेशचंद पाराशर ने आभार जताया। केंद्र के डॉ. सुशील मीणा ने पशुओं में संतुलित आहार, टीकाकरण संबंधित सहित कई जानकारियां दी। डॉ. सुनील तमोली ने जैविक पशुपालन में स्वास्थ्य प्रबंधन, डॉ. विनय ने संस्था द्वारा संचालित गतिविधियों व डॉ दीपक डाबला ने घोड़ों में होने वाली बीमारियों के बचाव की जानकारी दी। समापन पर 30 पशुपालकों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान हुई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मेलूसर की नैया ने प्राप्त किया।

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