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मामला दर्ज:विवाहिता ने बहन के साथ मिलकर सास व ननदों से की मारपीट, मामला दर्ज

रतनगढ़3 घंटे पहले
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गांव खुडेरा बड़ा में 30 जनवरी को एक विवाहिता ने अपनी बहन के साथ मिलकर सास व ननदों से मारपीट की। घटना को लेकर एसपी कार्यालय से मिले परिवाद के आधार पर थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार ग्यारसीदेवी पत्नी सल्लाराम नायक निवासी खुडेरा बड़ा ने रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्रवधु मंजूदेवी अलग रहती है।

30 जनवरी को उसकी पुत्रवधु मंजूदेवी और उसकी बड़ी बहिन मोनिका उनके घर पर आई तथा उसके व उसकी बेटियों के साथ मारपीट की। मोनिका ने उसकी गर्भवती बेटी को पकड़ लिया और मंजू ने उसके पेट पर पैर से ठोकर मारी, जिससे वह घायल हो गई। बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

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