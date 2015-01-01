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परीक्षा:दूसरे दिन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 1092 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

रतनगढ़3 घंटे पहले
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शहर के तीन परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को दूसरे दिन भी दो पारियों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। केंद्रों में प्रवेश के दौरान परीक्षार्थियों के जूते व आभूषण बाहर ही खुलवाए। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद मास्क लगाकर आने वालों को प्रवेश दिया गया। शहर के मारुति स्कूल में 648, केपीएस व भुवालका बालिका स्कूल में 432-432 परीक्षार्थी नामांकित थे।

पहली पारी सुबह 9 से 11 हुई, जिसमें 518 व दूसरी पारी शाम तीन से पांच हुई, जिसमें 574 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। एएसपी सीताराम माहिच के नेतृत्व में सुजानगढ़ सीओ नरेंद्र शर्मा, प्रशिक्षु आरपीएस नारायण कुमार, सीआई महेंद्र कुमार व रणवीरसिंह सांई, 12 सब इंस्पेक्टर सहित 166 पुलिस अधिकारी व जवान परीक्षा संपादित करवाने में जुटे थे।

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